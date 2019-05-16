Bodrum'da 19 Mayıs konseri

Numan Pekdemir’in Sanat Koordinatörlüğünde ve Şef Uğur Sayınbatur yönetimindeki Bodrum Oda Orkestrası ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Serap Erkefeli’nin çalıştırdığı Bodrum Öğretmenler Korosu konseri, Belediye Meydanı’nda olacak. Konser, 19 Mayıs’ta saat 21.30’da başlayacak.

Konser programında Bizet, Brahms, Kodallı, Hopkins ve Mozart’ın eserlerinin yanında klasikleşmiş bir şarkı olan Yine bir Gülnihal’den Gençlik Marşı’na; Vatan Marşı’ndan, Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa’ya ve Onuncu Yıl Marşı’na kadar sevilen eserler ve marşlar yer alacak. Etkinlik öncesi Bodrum’da bir de fener alayı düzenlenecek.