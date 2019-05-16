Bodrum plajlarında şezlong olmayacak

Aras, Bodrum’da her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını belirterek “Bundan böyle isteyen istediği sahile şezlong, masa ve sandalye koyamayacak.

Belediye, bu konuda izin alınacak tek mercidir” diye konuştu. Belediye plajlarında başlatılan yeni uygulamanın çevre duyarlılığından kaynaklandığını belirten Aras, “Biz belediye olarak sadece doğal hasır şemsiyeleri plajlarımızda kullanacağız. Bodrum sahillerindeki plastik sandalye, masa ve şezlonglardan kurtulmamız gerekiyor. Bu hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de her sezonda bu şezlonglar çöp oluyor. Hemen bugün olmasa da belli bir süre içinde bu görüntüden kurtulmalıyız” dedi. Öte yandan Bodrum Belediyesi, kaçak yapıların yıkımına ilçenin giriş kapısı konumundaki Güvercinlik’ten başladı.