Ege’de Cumhuriyet; Zaferin tanığı olmak, Cumhuriyeti yaşatmak, Cumhuriyette kalmak...

Mayıs 1924... “... gazetemiz ne hükümet gazetesi, ne de bir fırka (parti) gazetesidir. Cumhuriyet demokrasinin yanındadır.(...) Cumhuriyet, Cumhuriyet ve demokrasinin fikir ve esaslarını ihlal eden, yıkan, yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir...”

95 yıl önce bu satırlarla yayın hayatına başladı Cumhuriyet.

95 yıldır Türkiye’nin en yakın tanığı...

95 yıldır kötü ile iyinin mücadelesinde taraf olmuş,

Atatürk aydınlanmasını sayfasına, köşesine taşıyarak büyük mirasın gereğini yapmış,

İnsanlığın evrensel değerlerini, memleketin başı kabak ayağı çıplak yoksul çocukları için de hedeflemiş bir gazete Cumhuriyet...

Son sözümü baştan belirteyim; Cumhuriyet ailesine katılmak benim için onurdur... Aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve görevdir de...

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Gazetenin genel yayın yönetmeni, değerli meslektaşım Aykut Küçükkaya ile Ege’nin inci gibi parıldayan kasabalarından birinde buluştuk.

Cumhuriyet gazetesi “endişeli” günleri geride bırakmıştı... Yeni yönetim, gazeteyi eski günlerine kavuşturmak, takibi bırakmış okurları ile buluşturmak için büyük heyecan içindeydi... Küçükkaya, ekibi ile bu anlamda çok hızla yol aldı. Cumhuriyet ailesine katılma teklifi ve benim kararım neredeyse ışık hızında oldu.

Çünkü Cumhuriyet bir gazeteden çok daha fazlasıdır... İlericiliğin koçbaşıdır... Dünden bugüne ve elbette gelecekte de;

Kuvayi Milliye ruhunu gazetecilik ile buluşturan geleneğin öncüsüdür...

Bu bilinç ve duygu ile merhaba diyorum...

İlhan Selçuk’lara, Uğur Mumcu’lara merhaba...

Her Cumhuriyet okuru nadide bir elmastır karanlığında ülkenin... Cumhuriyet’in fedakâr, güzel yürekli, yurtsever okurlarına merhaba...

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Biz, göğsünde hazineler barındıran Ege’de, o elmaslara ulaşacağız...

Okurumuzu bulup birlikte büyüyeceğiz... Cumhuriyet Ege’yi, Çanakkale’den Muğla’ya, İzmir’den Aydın’a...

Bölgenin nabzının attığı, Efe’lerin sayfalarında nefes aldığı, emekçinin, üreticinin, iş insanlarının, kadın ve çocukların... En önemlisi gençlerin kendisini bulduğu bir gazete yapacağız... Bugüne kadar büyük zorluklar içinde emek veren meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Cumhuriyet’in Ege Bölge Sorumlusu olarak, Ege’nin tüm sorunlarını dinleyip, tüm sıkıntılarına tercüman olacağıma söz veriyorum.

Ege, her alandaki olağanüstü potansiyeli ile Türkiye’nin hatta tüm Ege ve Akdeniz kıyılarının öncüsü, lokomotifi olmaya aday bir bölge. Ege, dünyada kendi kendine yetebilecek potansiyele sahip olan ve tarımdan turizme, yeraltı kaynaklarından kültürel mirasına kadar yaratacağı katma değer ile Türkiye’nin tamamına umut olacak bir bölge. Ege’de ekonomik ve kültürel rekabeti değil, işbirliğini sağlayabilirsek, kederde ve sevinçte tüm Ege için ortak bir zemin inşa edebilirsek kalkınma bu cennet coğrafyanın en ücra beldelerine kadar yayılacaktır.

Ege’nin ekonomik kalkınması, Atatürk Türkiyesi’nin de siyasi atılımıdır aynı zamanda. 1924 Mayıs’ında Cumhuriyet’in yazdığı gibi; demokrasi ve Cumhuriyetin yaşaması için mücadele edecek Cumhuriyet Ege...

Bir partinin ya da güç odaklarının değil, okurun gazetesi olacak.

Cumhuriyet sizin aynanız, siz Cumhuriyet’in sesi olacaksınız...

Çünkü başka Cumhuriyet yok...