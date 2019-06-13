‘Tilki kümese bekçi olunca...’

Çevre Haftası nedeniyle Muğla’nın dört bir yanında gündemde aynı konu vardı. “Gökova Körfezi’nin geleceği ne olacak?” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayına yönelik tepkiler sürerken, cennet güzellikteki körfezin diğer ucunda bir başka tehlike giderek gün yüzüne çıktı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un üzerinde otel yapmaya çalıştığı Bodrum’un bozulmayan tek koyu Adalıyalı...

Bakan Ersoy 2015 yılından bu yana koyda otel yapmak istiyor. Dile kolay 14 yıllık bir “çaba”... Üç şirketin otel yapmak için tahsis aldığı ancak geçen zaman içinde çevrecilerin ve denizcilerin tepkisi üzerine iki şirketin vazgeçtiği SİT alanı için, şimdi yalnızca Mehmet Ersoy’un şirketi diretiyor. Üstelik Ersoy yalnızca şirket sahibi değil aynı zamanda son bir yıldır Turizm Bakanı...

‘Tedirginiz’

Turizm Bakanı Ersoy, el değmemiş doğanın üzerinde 124 bin metrekare alanda 1000 yatak kapasiteli ultra lüks otel yapmak istiyor. Ve 14 yıldır, attığı her adımı mahkemeye taşıyan çevreciler ve denizciler ile mücadele ediyor.

Eşsiz güzellikteki doğal mirası gözü gibi koruyanlardan, Denizciler Derneği üyesi Rüştü Tezcan ile konuşuyorum; “Bugünlerde tedirginiz” diyor. “Çevre Bakanı’nın şirketi yakında ÇED raporunu açıklayacak. Adalıyalı’nın kendisi dahil her tarafı sit alanı. Planlarda yalnızca otelin yapılacağı alana Turizm lekesi konduruldu. Yani turizm alanı gösterildi. Mahkemeye başvurduk” diye ekliyor. Bodrum’un denize gömülen kızıl güneşi Tezcan’ın yüzünü gölgeliyor, “Ancak karşımızda artık bir bakan var. Mahkeme umarız hukukun gereğini yapar...”

Kamuoyunda sıkça ama yanlış bir bilgi olarak Kisebükü diye dillendirilen koyun adı Adalıyalı... Adalıyalı’nın hikâyesini herkes bir parçasından tutup anlatıyor. Hukuki süreç arapsaçına dönmüş ve çevreciler ile şirket arasında davalardan oluşan bir satranç oynanıyor...

Çevreciler ile denizciler bile yıllar boyunca, “tahsis verdiniz mi” diye Adalıyalı yerine Kisebükü’nü sormuşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na... Bakanlık da her defasında “Kisebükü’nde tahsis yok” yanıtını vermiş. Nihayet duruma uyanan çevreciler bu kez; “Kisebükü-Adalıyalı’ya tahsis verdiniz mi” diye sorunca bakanlıktan “evet” yanıtını alabilmişler!

Hakimlerin değiştiği, bilirkişi raporlarının tekrar edildiği bir hukuki mücadele. Aslında gören gözler için mahkeme kararlarına bile gerek yok. Vicdanı olan kimse bu güzellikteki doğaya çivi çakamaz.

‘Mavi yolculuğun durağı’

Bırakın duygusal ve insani yaklaşımı, Adalıyalı’ya otel yapmak rasyonel de değil! Mavi yolculuğun ilk durağı olan koy, Bodrum’un betona gömülen koylarından sonra yemyeşil bir vaha gibi denizcilere kucak açıyor. Bakan Ersoy bu koy üzerine otel kondurduğunda Akdeniz çanağındaki sayısız lüks otelden birini kazandıracak Türkiye’ye... Oysa Adalıyalı olduğu hali ile bırakılırsa giderek tükenen ve dünyada turistlerin mumla aradığı bir çekim merkezi olmaya devam edecek... Üstelik sürdürülebilir turizm adına, dünyanın kültürel ve doğal mirasında bir hazine olarak varlığını koruyacak.

Çevre Haftası’nı, Ege’nin muhteşem doğasının geleceği ile ilgili endişeler, söylentiler içinde geride bıraktık. Gelin, Gökova Körfezi’ne açılan ilk kapı Adalıyalı’ya otel yapmayın... Bırakın çevresi gibi yemyeşil kalsın... Berrak sularında yaşam devam etsin. Turizm Bakanı, turizmi geliştirmek ve devamlılığını sağlamakla da yükümlü... İki şirket ısrarından vazgeçmişken gelin siz de bu koyun masalsı güzelliğine betonla kezzap atmayın..

“Tilkiyi kümese bekçi yapmışlar” hikâyesi gerçek olmasın...