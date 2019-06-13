Şimdi spor zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren kapılarını açıyor. İzmirli çocuklar, 12 ayrı merkezde ve 19 branşta yaz tatilini spor yaparak geçirme imkânı bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde hafta sonları devam eden Kış Okulları, 17 Haziran’dan itibaren faaliyetlerini hafta içine yayarak sürdürecek. 12 merkezde, 19 branşta açılacak spor okullarında 100’ün üzerinde eğitmen görev alacak. Yaz Spor Okulları’nda eğitim 7 Eylül 2019 tarihinde yerini tekrar Kış Spor Okulları’na bırakacak.

Futbol ve buz sporları ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 21 branşta faaliyet gösterdiği yaz spor okullarının en popüler branşı yine yüzme olacak. Kültürpark’taki Celal Atik Yüzme Havuzu’nun yanı sıra Buca Sosyal Yaşam Kampusu’nda de verilecek kurslardan 5 yaştan 18 yaş üzerine kadar her yaş grubundan binlerce kişi yararlanabilecek. Geçen yaz yaklaşık 8 bin kursiyere yüzme eğitimi verilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün üç ayrı tesisteki spor okullarında ise eğitimler ücretsiz gerçekleştiriliyor. Ege Futbol Sahası’nda ve Bayraklı Çiçek Halı Sahası’nda futbol, Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yer alan Buz Sporları Salonu’nda “Herkes İçin Spor” eğitimlerine katılacak kursiyerler hiçbir ödeme yapmayacak.