Bayraklılı öğrenciler Harvard’da sunum yaptı

Bunun sonucunda Harvard’dan diploma alan başarılı ikili özel ve yurtdışındaki üniversitelerden burs imkânı elde etti. Üniversite başvurularında sağlanacak kolaylığın yanı sıra burs katkısı sağlayacak diplomanın, aynı zamanda Harvard’ın da kapılarını aralamak için bir başlangıç olacağı da kaydedildi. Sunumlarını sıfır hatayla tamamlayan öğrencilerin bir sonraki hedefinin ise; çimento fabrikaları için uyguladıkları sistemi özellikle gecekondu bölgelerindeki soba bacalarından çıkan karbondioksit salınımını azaltmak için de geliştirmek olduğu belirtildi.

Harvard Üniversitesi’ni tercih eden Bayraklı’nın başarılı gençleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı dönüşte de ziyaret etti. Öğrencilere her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Sandal, ikiliye eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler de Sandal’a, Amerika’dan getirdikleri Harvard yazılı tişört ve kalem hediye etti.