Mordoğan ve Foça seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte deniz ulaşımındaki rotasını yeniden kentin gözde tatil beldelerine çevirdi. Daha önce Urla vapur seferlerini başlatan Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren Foça ve Mordoğan’a da sefer yapacak. Özellikle günübirlik tatil yapmak isteyen İzmirliler için planlanan seferler cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün yapılacak. Sabah 08.25’te Karşıyaka’dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak iskelesinden de yolcu alıp önce Mordoğan’a, oradan da Foça’ya hareket edecek.