Bodrum’da halk plajları sezona hazır

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mayıs ayı başında başlayan çalışmalar Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı. Türkiye genelinde Mavi Bayraklı Plajlar sıralamasında 8 mavi bayraklı plaj ile ilk sırada yer alan Bodrum Belediyesi halk plajlarında, 17 temizlik personeli ve 13 cankurtaran görev yapıyor. 12 cankurtaranın daha göreve başlayacağı plajlarda 17 noktada tuvalet, 14 noktada duş ve 30 adet soyunma kabini bulunuyor. Bin 800 adet hasır şemsiyenin kurulduğu halk plajlarında şezlongların kaldırılmasıyla yaklaşık 80 bin TL kâra geçilirken, plajlardan, çıkan çöp oranlarında da büyük oranda azalma oldu.

2018 yaz sezonunda Kumbahçe Halk Plajı’nda görme engelli vatandaşlar için hizmete giren engelli plajı bu yıl da yeniden hizmete alınırken bu plaj, Uluslararası Mavi Bayraklı Plajlar sayfasında örnek plaj olarak gösteriliyor. Bitez Belediye Halk Plajı’nda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ile birlikte düzenlenen “Özgür Plaj”da da bayram öncesinde hazırlıklar tamamlanarak hizmete girdi.