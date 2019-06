‘Gelecek kuşaklar için teminatız’

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü imza sonrası yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzaladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için bizlere önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor. Aynı zamanda, yerel yönetimlerin kendi önceliklerine göre dünyanın karşı karşıya olduğu ortak sorunlara karşı işbirliği içinde hareket etmesi için bir yol haritası sunuyor” dedi.

Çiğli’nin doğal ve çevresel faktörler sebebiyle özel bir konuma sahip olduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Dünyanın en önemli flamingo üreme alanlarından birisi olan ve 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal sit konumunda bulunan Gediz Deltası Çiğli’nin doğal bir parçası. Fakat ilçemiz Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Harmandalı Çöp Toplama Sahası ve kuzey İzmir’in kentsel gelişim aksı içinde yer alması nedeniyle çevresel ve kentsel açıdan büyük bir risk ve baskı altında. Tüm bunlara rağmen, göreve geldiğimiz andan itibaren Çiğli’nin geleceğini planlarken popülist ve geçici çözümlerden uzak kalarak, gerek bugün, gerekse gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerelde sürdürülebilir kalkınmayı ilke olarak belirledik. Şu an hazırlamakta olduğumuz Çiğli Stratejik Planını, “iklim dostu ve yeşil kent” teması üzerinden kurguluyoruz. BM 17 Kalkınma Hedefini stratejik planın içine yedirip bölgemizin profiline ve önceliklerine uygun bir şekilde hedefleri yerelleştirip, bunlara uygun eylem planları hazırlayarak en kısa zamanda uygulamaya geçeceğiz.”

Yerel yönetimlerin sadece altyapı hizmeti sağlayan, çöp toplayan kurumlar olmadığını belirten Gümrükçü, “Çiğli’yi, yaşanabilir, çağdaş, demokratik bir kente dönüştürmek ana hedefimiz. Temmuz sonunda düzenleyeceğimiz Çiğli Kent Çalıştayı sonrası tüm paydaşlarımızla, hemşerilerimizle beraber Çiğli Kent Anayasasını hazırlayacağız. Çiğli Kent Anayasası her siyasi görüşten, her kültürden, her yaştan Çiğlilinin üzerinde uzlaştığı bir nevi ortak yaşam mutabakatı olacak. Bizler Çiğlilileri karar alma sürecine dâhil ederken ama aynı zamanda görev ve sorumluluk tanımlayan şeffaf ve denetlenebilir bir yerel yönetim anlayışı içerisinde hareket edeceğiz. Birlikte üretip, birlikte yöneteceğiz.”