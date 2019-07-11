ABD - Çin ticari savaşının dünya piyasalarına etkisi, ABD’nin Rusya ile diplomatik mücadelesi, Brexit süreci, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan sıkıntılar küresel ticarette yaşanan olumsuzluklar dünya ticaretinde çeşitli riskler doğuruyor.



Dünya ticaretinin büyüme hızının yavaşladığı bu dönemde Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinin daha da gelişeceği bir dönemin başladığına inanıyor, Ege İhracatçı Birlikleri olarak tüm bu süreçleri takip ediyor ve bölgemizin ihracatının artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.



2019 yılını Ege İhracatçı Birlikleri’nde “Çin Yılı” olarak ilan ettik.



Çin, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17. sırada. 2018 yılında 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin’e ihracatı ise 295 milyon dolar oldu. Çin’den yaptığımız ithalatımız ise 20.8 milyar dolar seviyesinde. Yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Bu dış ticaret açığını kapatmak için Çin pazarına yoğunlaşmamız gerekiyor.



Çin ile yapılacak çok iş, ihraç edilecek çok ürünümüz var. Bunun yanı sıra Çinli üreticilerin bizim ülkemize gelerek yatırım yapacağı sektörler var. Çin, kuşak yol projesi ile barışçıl bir büyümeyi planlıyor. Türkiye olarak Çin’e henüz hak ettiği değeri veremiyoruz. Ülkemizde Çin halen maalesef mal alınacak bir ülke olarak görülüyor. Bu ay gerçekleştirilen Expo Pekin 2019 Fuarı Milli Gün açılışına katılan Sayın Ticaret Bakanımızın da ifade ettiği gibi, bu düşüncenin Çin’in ülkemiz açısında pek çok ürünün ihraç edilebileceği bir pazar olarak değişmesi gerekiyor. Çünkü Çin’in tüketim gücü yüksek, orta ve üzeri gelirli birçok vatandaşı olması dolayısıyla üzerinde ciddi olarak çalışılması gereken bir pazardır.



Bu düşüncelerle Birliğimiz bünyesinde bir “Çin Timi” kurduk. 2019 yılı boyunca olarak bu ekip mesailerinin önemli bir bölümünü Çin pazarına yönelik etkinliklerin planlanması için harcayacaklar. Çin pazarının sunduğu fırsatlar ile ilgili ihracatçılarımıza yönelik “Hedef Pazar: Çin” seminerlerinin ilkini şubat ayında, ikincisini ise nisan ayında yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.



Birliklerimizce 3 yıldır yürütülen “Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi”ne 2019 yılında Çin’i ekledik ve bu kapsamda öncelikli olarak dünyanın en büyük ve alım gücü son yıllarda sürekli artan Çin pazarı ile ilgili kapsamlı bir pazar araştırması yaptırılması konusunda çalışmalarımıza başladık. Ayrıca Çin tanıtım faaliyetlerimizde kullanılmak üzere Çincede “sevgi” olarak çağrışım yapan “Ege” konsepti ile bir kurumsal marka yaratma hazırlığı içindeyiz.



Ege İhracatçı Birlikleri olarak etkinliklerimizin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi, daha etkin tanıtımlar yapılması ve daha iyi bağlantılar kurulabilmesi için Çin’de Türk Ticaret Merkezi gibi bir yapının içinde Ticaret Bakanlığı desteği ile ofis açmak düşüncemiz var.



2019 yılının eylül ayında düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Çin partner ülke olacak. Biz de bu fuar ile eşzamanlı, üst düzey firmaların katılacağı, alım heyeti ve iş forumu etkinliği organize etmek istiyoruz.



Japonya’da gerçekleşen G20 Zirvesi’nin hemen ardından 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği temasların neticesinde, Çin ile ikili ticari ilişkilerimizin güçlenerek artacağı ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na Bakan düzeyinde katılımın ve ilginin yoğun olacağı konularında beklentimiz oldukça yüksek.



Aynı zamanda kasım ayında organize edilecek Çin İthalat Fuarı’na Ege Birlik olarak info stant ile katılım sağlayacağız.



29 Nisan-7 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek EXPO Pekin 2019 Botanik Fuarı’nda ise başta kuru meyve, zeytinyağı ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere bölgemiz ürünlerinin etkin bir şekilde tanıtımını yapmayı ve 6 ay sürecek fuarda ayrıca bir “Ege Günü” organize etmeyi planlamaktayız.



Ege Bölgesi’nin verimli topraklarında yetişen zeytin, zeytinyağı, yaş meyve sebze, kuru meyve, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat, bakliyat, baharat ve birçok lezzetin Çinli dostlarımızca çok beğenileceğine inanıyoruz.



Bu ürünlerimizin Çin’de daha etkin olarak tanıtımının yapılması için Çin’de yoğun olarak kullanılan Wechat, Weibo gibi platformlarda sosyal medya hesapları oluşturup bunları güncel bir şekilde kullanmak istiyoruz. Aynı şekilde e-ticaret platformlarında da bölgemiz ürünlerinin yer alması için çalışacağız.