Menderes Belediye Başkanı Kayalar, amaçlarının hizmet olduğunu söyledi

CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, AKP’li başkandan devraldıkları belediyenin borç batağında olduğunu, ilk olarak tasarruf tedbirleri uyguladıklarını anlattı. İlçeye hizmet için gece gündüz çalışacaklarını da ifade eden Başkan Mustafa Kayalar, “Bugüne kadar belediye bütçesinde yüzde 50 tasarruf ettik. Çalışmalarımızda ve yatırımlarımızda büyükşehir belediyesinden destek aldık. 20 kilometre civarında asfalt yaptırdık. Menderes Belediyesi olarak, 7 bin metrekare kilit parke döşedik. büyükşehir belediyesinin desteğiyle bunu 50 bin metrekarelere kadar çıkardık” dedi.



Önceliğimiz kreş açmak



Kent için hiçbir şey yapılmadığını anlatan Başkan Kayalar, “Menderes’te belediyenin hiç kreşi yok. Beldelere 5 kreş yapma sözümüz vardı. Kadın dayanışma merkezi de açmayı düşünüyoruz. Yolları düzelterek bisiklet yolları yapacağız. Özellikle İZBAN istasyonundan şehir merkezine yapacağımız bisiklet yolları vatandaşın işini dahada kolaylaştıracak. İZBAN, Menderes’e geliyor ama metro gelmiyor. Biz, büyükşehir belediyesinin açıkladığı yeni metro hattının Menderes merkezden başlamasını istiyoruz. Bu proje gerçekleşirse Menderes’in kaderi değişir. Tunç Soyer’le konuyu görüştük. Menderes bir turizm bölgesi. Dolayısıyla metroya ihtiyacı var. Soğuk hava deposu üretici kooperatifi ve paketleme tesisi kuracağız” dedi.



Plajları halkın plajı yaptık



Plajların bazı kişiler tarafından işgal edildiğini ifade eden Kayalar, “Sahildeki şezlongları kaldırıp plajları halka açtık. Turistleri Özdere’nin merkezine getirecek bir turizm yolu projemiz var. Turistin otelden çıktığı zaman yürüyerek merkeze gelebilmesi lazım. Amacımız turisti çarşıya çekmek. Esnafımız para kazansın istiyoruz. Özdere’de otellerin doluluk oranları fena değil. Turisti dışarı çıkarmalıyız” dedi. Yatırımcılara seslenen Mustafa Kayalar,” “Menderes turizm, tarım, hayvancılık ve sanayi bölgesi. Bütün yatırımcılara açığız. Yatırımcılara da her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Menderes’e 5 yılda üniversite getirmeyi hedefliyoruz. Özel hastane, özel okul gibi yatırımlara da açığız. Menderes’e gelen yatırımcı her zaman kazanıyor. Onun için ‘Menderes kazanacak. Amacımız Menderes’i 5 yıl sonra sosyal ve kültürel olarak daha iyi bir noktaya taşımak” dedi.