Bodrum'da 20 bin kişi meslek sahibi olacak

Bodrum’da yaşayan vatandaşların kaliteli zaman geçirebilmesi ve meslek edinebilmeleri amacıyla, Bodrum Belediye Başkanlığı ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi arasında 2014 yılından bu yana devam eden işbirliği protokolü yenilendi.

Bodrum Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine, Başkan Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Halk Eğitim Müdürü Batuhan Giraz, bazı okul müdürleri ve belediye görevlileri katıldı.

Bodrum Belediyesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Halk Eğitim Müdürü Batuhan Giraz geçmiş dönemlere ait verdiği rakamlarla bugüne kadar çok sayıda kişiye meslek edindirildiğini belirtti. Giraz, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 565 kursa 19 bin 818 kursiyer, 2017-2018 döneminde 579 kursa 21 bin 481 kursiyer, 2018-2019 döneminde ise 615 kursa 16 bin 705 kursiyerin katıldığını açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ise Belediye ile uyum içinde çalışmanın önemli bir örneği olan bu protokol sayesinde çok sayıda kursiyerin 2019-2020 dönemi için başvuru yapmaya başladığına dikkat çekti.

BELEDİYE TÜM İMKANLARIYLA EĞİTİMİN HİZMETİNDE

Kurslar, Bodrum Belediyesi’nin Bodrum Merkez, Yalıkavak, Gündoğan, Bitez ve Turgutreis’teki merkezlerinde ücretsiz olarak verilecek. Kursların, örgün eğitimden yararlanamamış bireyler ve en önemlisi de kadınlar için büyük anlamı olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kadınların işgücüne ve üretime katılmasını sağlamak ve aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına katkıda bulunmak için bu kursları çok önemsiyorum. Biz belediye olarak vatandaşlarımızı bu kurslarla buluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni protokolün ve eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

20 BİN KURSİYER HEDEFLENİYOR

Başkan Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve Halk Eğitim Müdürü Batuhan Giraz'ın imza koyduğu işbirliği protokolü kapsamında bu dönem bilgisayar destekli muhasebe, elde kösele çanta yapımı, ev tipi klima montajı, fotoğraf çekme, Yunanca, Fransızca, gitar, piyano bağlama, okçuluk, ebru, çinicilik gibi çok farklı dallarda kurs açılacak.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde verilecek kurslar 9 Eylül 2019 tarihi itibariyle başladı. Toplam 150 usta öğretici ile 35 farklı dalda açılacak kurslar için kayıtlar devam ediyor. Bu dönem yaklaşık 20 binin üzerinde kursiyer ile toplam 700 kurs programı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.