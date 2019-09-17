'Tarihe Saygı'da 23 projeye ödül

Mimar-Şehir Plancısı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer başkanlığında toplanan Seçici Kurul, değerlendirme ve inceleme gezilerinin ardından sonuçları açıkladı. Buna göre Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde 23 başvuru ödüle değer bulundu.

2019 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü damgasını vurdu, bu alanda 12 başvuru ödüle değer bulundu. Çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir alan olarak değerlendirilen bu kategoriye yoğun katılım oldu.