İzmir’de kadın şoförler yollarda

Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak işbaşı yapmaya hak kazanan 17 kadın sürücü şehir içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim programından geçti. Tüm toplu taşıma personeli gibi ESHOT'un kadın sürücüleri de eğitim programı kapsamında ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren eğitmenler kadın şoförlerin performansından son derece memnun.

Başkan Soyer: Önyargıları yıkıyoruz

ESHOT için devrim niteliğindeki uygulamanın mimarı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. "Biz bu kentte yaşamın her alanındaki cinsiyetle ilgili önyargıları yıkmayı hedefliyoruz. Buna da erkek egemen yapının kaleleri haline gelen iş kollarından birinde başlıyoruz" diyen Soyer şöyle devam etti: "Herkes soruyor; kadınlar bu işi başarır mı, başaramaz mı? Evet herkes ağır vasıta kullanamaz. Yetenek ve donanım gerektiren bir iş olduğu doğru. Ama bunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Bizim amacımız birkaç kişiyi vitrine çıkarıp, İzmir'de 'kadın şoförler de var' dedirtmek değil. O zaman göstermelik bir iş yapmış olursunuz. İnanıyorum ileride çok daha fazla kadın otobüs şoförü göreve başlayacak."