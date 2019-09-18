Torbalı'ya 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'ndan ödülle döndü

1929 yılından itibaren Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan ve FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) tarafından NAC (Milli Hava Sporları Yetkilisi) olarak kabul edilen Türkiye'nin tek havacılık kurumu Türk Hava Kurumu tarafından Selçuk Havacılık Eğitim Merkezinde “hedef” ve “formation skydiving” kategorilerinde düzenlenen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya Amatör Paraşütçüler (Necmi Yüksel Kupası) kategorisinde katılan Torbalı Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Ferhat Uysal ikinci olarak Torbalı’ya farklı bir alanda gurur yaşattı.

18 YILDIR PARAŞÜTLE ATLIYOR

Türk Hava Kurumu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen şampiyonada 985 atlayış yapıldı. Şampiyona boyunca hedef kategorisinde 17 takım, formation kategorisinde ise 15 takım yarışırken şampiyonaya toplam 78 paraşütçü katıldı. Şampiyon sonunda hedef kategorisinde “Ferdi Bayan”, “Ferdi Erkek” ve “Takım-Hedef” ile formation skydiving ve Necmi Yüksel Kupası sıralamaları yapıldı. Buna göre, Torbalı Belediyesi çalışanlarından Ferhat Uysal, 6 bin fitten atlayarak hedefte ikinci oldu. Askeri uçaktan atlayan amatör paraşütçü, “Bu yıl 47.’si gerçekleşen paraşüt şampiyonasından dereceyle ayrıldığım için mutluyum. 18 yıldır paraşütle atlıyorum. Önümüzdeki yıl da şampiyonaya katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.