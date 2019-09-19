Başkan Sengel'den gazilere anlamlı hediye

19 Eylül Gaziler Günü’nde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fahrettin Eren tarafından yapıldı. “ Milletleri millet yapan birtakım değerler vardır. Türk milletini Türk milleti yapan değerlerden birisi de gaziliktir” diyerek sözlerine başlayan Eren; “Canlarını yüce Türk milletine adayan tüm gazilerin Gaziler Günü kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine saldıranlara karşı her zaman canımızı feda etmeye hazırız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurunda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.





“HEPİNİZE MİNNETTARIZ”



Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunmasıyla devam eden tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Tören sonrasında Gazileri Derneği Başkanı Fahrettin Eren, dernek üyesi gaziler ve Şehit Aileleri Başkan Sengel', makamında ziyaret etti. Başkan Sengel; “Ne emeğiniz, ne de mücadeleniz yadsınamayacak bir gerçek. Bu vatan size borçlu. Hepinize minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin bugünü kutluyoruz. Çok şey borçluyuz sizlere” dedi.



Başkan Sengel, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fahrettin Eren’e Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mareşallik unvanı aldığında çekilen fotoğrafını günün anısına armağan etti.