Çeşme’ye davet ediyorum

Çocukluğumun geçtiği, her köşesinde acı, tatlı anılar biriktirdiğim Çeşme’den; çocukluğumdan beri okuduğum, gerçek haberleri, zengin yazar kadrosu ile ailemin bir parçası olan Cumhuriyet gazetesinin değerli emekçilerine ve kıymetli okuyucularına saygılarımı sunuyorum.

14 yaşından beri bir parçası olduğum Çeşme Festivalleri, ardından Belediye Meclis Üyeliği ve CHP İlçe Başkanı olarak görev aldığım Çeşme’ye bugün de Belediye Başkanı olarak hizmet vermekten gurur duyuyorum.

Sahip olduğu sayısız değerin aksine yalnız denizi, kumu ve plajlarıyla tanınan Çeşme; bozulmamış doğası, binlerce yıllık tarihi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel birikimi, eşine ender rastlanacak güzellikleriyle dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olmaya aday.

Yaptığımız çalışmalarla bu zenginlikleri koruyarak geliştirmeyi, yerel değerlerimizi öne çıkararak Çeşme’yi hak ettiği gibi dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasına taşımayı hedefliyoruz.

Turizm merkezli kalkınma hedefimizden önce, herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme ideali ile çıktığımız yolda büyük bir aile olarak gördüğümüz Çeşmelilerin işini, aşını büyütecek adımlar atıyoruz. Meclisimizde oybirliği ile aldığımız kararlarla çiftçimize genetiğiyle oynanmamış karakılçık buğday tohumu dağıtımına başladık. Üreticilerimize bu desteğimize, Çeşme kavunu, yerli domates, beyaz soğan, sakız, enginar, çekirdekli yerli mandalin, Çeşme limonu gibi Çeşme’ye has yerli ürünlerle devam edeceğiz.

Üretim çiftliklerinde yetiştirdiğimiz, “Padişah adaklığı” olarak da bilinen Sakız Koyunu ve Keçeli koyunlarımızı da halkımıza dağıtarak, hem Çeşmelilerin gelirine destek olacak, hem de son dönemde sıkça tartışılan ülkemizin tarım ve hayvancılık konusundaki dışa bağımlılığından kurtulmasına katkı sağlayacağız. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan Kutlu Aktaş Barajı etrafında yer alan 2 milyon metrekarelik araziye Çeşme halkı olarak sahip çıkacağız. Burada tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştirmesini sağlayacağız. İlçemizin bir markası olan Sakız ağaçlarının dikimi, meşhur Çeşme anasonu, lavanta, kekik yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmasını planlıyoruz. Organik bal, sakız, anason, lavanta ve kekik gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ile söz konusu bölgenin hem ekonomik hem ekolojik anlamda, Çeşme’nin kaderini değiştireceğine inanıyoruz.

Yine, önümüzdeki dönemde kurulacak Balıkçı Kooperatifleri Üst Birliği ile geçimini denizden sağlayan balıkçılarımızın sorunlarına çözümler üretecek, soğuk hava depoları ve işleme tesislerimiz ile deniz ürünleri konusunda da Çeşme’yi önemli bir merkez noktasına getireceğiz.

Günlük siyasi tartışmaların aksine, etnik, siyasal, inanç ayrımı gözetmeksizin, toplumun her kesimine dokunan sosyal belediyecilik anlayışımızla “Sen, ben yok. Biz varız!” diyerek büyük Çeşme ailemizin her ferdinin huzuru, güveni ve geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz.

Büyüklerimizin hayatlarının ikinci baharını refah içerisinde geçirecekleri huzurevimiz kısa sürede faaliyete geçecek, gençlerimize sağlıklı ve dinç bir gelecek sağlayacak olan modern spor tesisleri için çalışmalarımız devam ediyor. Çeşme’nin dört bir köşesinde her ekonomik kesimden hemşerilerimizin, misafirlerimizin Çeşme’yi doyasıya yaşayabilecekleri kafelerimiz, halk restoranlarımızı hizmete açtık, açmaya devam edeceğiz.

Toplumun büyük bir yarası olan, hiç yaşanmamasını umduğumuz kadınlara yönelik şiddete karşı tüm imkânlarımızla kadınlarımızın yanında yer alacağız. Kadın dayanışma merkezlerimizle, şiddet mağduru kadınlarımıza kucak açacak, psikolojik danışma merkezlerimizle, kadın, erkek, genç yaşlı büyük Çeşme ailemizin bütün fertlerinin destekçisi olacağız.

Kırk beş bin kişilik yerleşik nüfusuna karşın yaz aylarında milyonları bulan misafirleri ile Çeşmemizin altyapı, ulaşım ve trafik gibi öncelikli sorunlarının en kısa sürede giderilmesi için projelerimiz hazır. Bu projeler çerçevesinde gerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek ilgili bakanlıklarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Çeşme’yi sıkıştığı temmuz-eylül arası kısa sezon sendromundan kurtaracağız. Sahip olduğumuz, tarihi, kültürel, gastronomik mirasımızı canlandırarak, düzenleyeceğimiz festival, etkinlik ve kongrelerle dünyanın dört bir köşesine barış ve dostluk köprüleri kuracağız.

25 yıl önce dünyanın önemli isimlerini misafir eden, onlarca ülkede canlı yayımlanan Çeşme Festivali’ni bu yıl 18 Eylül tarihinde “Ege’nin iki yakası” başlığı altında Yunanlı dostlarımızı misafir ederek bunun ilk adımını attık. Her yıl farklı temalarla dünyanın dört bir köşesinden misafirlerimizi ağırlayarak, kuracağımız dostluk köprüleri ile Çeşme’yi dünyanın tanıdığı bir tatil merkezi haline getireceğiz.

Tüm bu özelliklerinin ötesinde Çeşme’nin en büyük zenginliği ve belediye başkanı olarak benim en büyük şansım, toprağıyla, denizi, kumsalı, ağacıyla, sokaktaki kedisi daldaki kuşuyla Çeşme’yi bir bütün olarak koruyan, gelecekteki büyük Çeşme hayalimize ortak olan, “Bizim Eko” diyerek beni bağrına basan, acı tatlı her anımızda birlikte olduğumuz her yaştan, her siyasi görüşten, her kimlikten büyük Çeşme ailesinin sıcak kalbi gülen yüzüdür. Onların sevgisine ve desteğine layık olmak için tüm gücümüzle, yedi gün yirmi dört saat ara vermeden, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında, bağımsız, çağdaş Cumhuriyet değerleri çerçevesinde yorulmadan çalışmaktan gurur duyuyorum.

Sizleri de bu aile sıcaklığına, Türkiye’nin ilk slowfood köylerinden biri Germiyanımıza, taş evleri ve sokaklarıyla, sörf sporu için vazgeçilmez rüzgarı ile Alaçatı’mıza, 12 İyon kentinden biri olan ve bizleri binlerce yıl öncesine bir yolculuğa davet eden Erytrai antik kentinin ev sahibi Ildırı’mıza, denizin içinde kaynayan termal suları, dünyaca ünlü plajları ile Ilıca’mıza ve Şifne’mize, verimli toprakları, kavun, enginar, beyaz soğan gibi Çeşme’ye has ürünleri ile gıda ambarımız Ovacık’ımıza ve Çiftlikköy’ümüze, Nezir’in Sakız Adası’ndaki sevdiğini görebilmek için tek başına yaptığı mimari harikası kulenin hikayesi ile aşkın ve romantizmin simgesi Dalyan’ımıza, 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Bağlararası kazıları, 14. Yüz yıldan beri dimdik ayakta duran kalesi, 11. Yüz yıldan kalma Çeşmeköy kalıntıları ile her köşesinde büyülü bir yolculuğa çıkacağınız, sizi dört mevsim farklı güzellikte karşılayan, Çeşme’mizi görmeye davet ediyorum.