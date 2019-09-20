Dev projenin iki etabı ihaleye çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum projesinin ihalesi 27 Eylül’de, Fethiye projesinin ihalesi ise 1 Ekim tarihinde yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum ve Fethiye ilçelerinde altyapı çalışmalarına hız verdi. Bodrum ve Fethiye ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapımı ihalesi gerçekleşiyor.

İller Bankası’nın “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında Dünya Bankası ile sözleşmesini imzaladığı kredi paketi kapsamında sağlanan 83 milyon Avro değerindeki finansman ile atıksu altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlı yatırımların ilk iki etabının ihalesine çıkıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğlamızın alt yapıyla ilgili çok önemli yatırımlara ihtiyacı var. İller Bankası ve Dünya Bankası’nın ortaklaşa yürüttüğü ‘Sürdürülebilir Şehirler Projesi’ kapsamında Dünya Bankası’ndan sağladığımız 83 milyon Avro değerinde kredi ile yatırımlarımıza başladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle hem atıksu altyapımızı güçlendireceğiz hem de daha geniş alanda yurttaşlarımıza atıksu arıtma hizmeti sunacağız” dedi.