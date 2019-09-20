Alzheimer 50 milyon kişiyi etkiliyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i ziyaret eden Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı Belgin Karavaş, yaptıkları çalışmalara ve etkinliklere ilişkin bilgi verdi. Halk arasında bunama olarak adlandırılan (demans) beynin bilişsel bozuklukları ile seyreden bir hastalık olduğunu anlatan Karavaş, Alzheimer hastalığının demansın en sık görülen formu olduğunu dile getirdi.

Dünyada bugün yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilediği bilinen Alzheimer'in ileri yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını anlatan Belgin Karavaş, hastada oluşan engellilik durumu, ölüm oranları, bakıcı yükü ve bakım maliyeti ile toplumu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Toplumda bilincin ve dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla tüm dünyada Eylül ayının “Alzheimer Farkındalık Ayı”, 21 Eylül’ün ise “Dünya Alzheimer Günü” olarak kabul edildiğini anlatan Karavaş, İzmir’de de bu amaçla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nin 20. yılını kutladıklarını anlatan Karavaş, tüm basın mensuplarını bilgilenmek üzere bu etkinlikleri izlemeye davet etti. Alzheimer Haftası’nda bu yıl geçmiş yıllara oranla yerel yönetimlerden daha fazla işbirliği önerisi gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Karavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimlerin desteği bizim için çok önemli. Örneğin hastalarımızı derneğe getirecek bir servise çok acil ihtiyacımız var. Derneğimizde hem hastaları rahatlatacak eğitimler veriyoruz hem de hasta yakınları için bir rehabilitasyon ortamı oluşuyor. Bu hastalıkta hasta kadar hasta yakınlarının tükenmişlik sendromunu karşı mücadelesi de büyük önem taşıyor. Servis olmayınca hastaların derneğe gelmesi çok zor. Belediye şoförlerine hastalığa ilişkin bilgi vermek istiyoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerin farkındalığı bizim için çok önemli.”