Bu poliklinikte hafızanızı kontrol ettirin

Türkiye’de demanslı (bunama) kişi sayısı 400-600 bin arasında tahmin ediliyor. Demansların en sık rastlanan nedeni olan Alzheimer hastalığıyla yaşlı nüfusun artmasıyla daha fazla karşılaşıyoruz. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü yaklaşırken Türkiye’de yaşlılarla ilgili farkındalığın oldukça iyi durumda olduğuna değinen, DEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Alzheimer Derneği’nin kurucularından ve İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Görsev Yener son 26 yıldır Demans Polikliniği’nde hastalara ve hasta yakınlarına hizmet verdiklerini ve özellikle Alzheimer konusunda araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Farkındalık çalışmaları için her yıl yeni etkinliklerle özellikle hasta yakınlarına ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Yener şunları söyledi:

“Türkiye hızla yaşlanan ülkelerden biri. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı her 5 yılda bir 2’ye katlanıyor. Genç nüfusun azalmasıyla ve yaşam süresinin artışıyla birlikte bakıma ihtiyaç duyacak yaşlı sayısı artıyor, bakım verecek genç sayısı azalıyor. Demanstan korunma olarak fiziksel ve zihinsel egzersizler, Akdeniz tipi beslenme ve yalnızlığın, işitme kaybının önlenmesi öneriliyor. Bu arada son 25 yıldır yürütülen çalışmalarımızla genişleyen ekibimiz, Nöroloji demans polikliniği, Beyin Dinamiği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Sinirbilimleri Anabilim Dalı’nda ortaklaşa yürüttüğümüz araştırmalarda sağlıklı bireylere veya hasta adaylarına senelik kontrolleri uygulayıp kimi bireylere hastalığın ilerleyişini geciktirme potansiyeli olan programlar uygulanıyor. Alzheimer Derneği’nin aktiviteleri de hasta yakınlarına çok yararlı oluyor. Çünkü, aslında hastalığın gerçek mağdurları hastanın bakımıyla ilgilenen hasta yakınları. Dünyada Alzheimer hastalığına yönelik bakım, destek ve araştırmalara liderlik eden Alzheimer Birliği tarafından desteklenen bir araştırmamız kapsamında, Alzheimer riski yüksek bireylerde hastalığın ilerleyişini engellemede zihinsel egzersiz programlarının etkililiği inceleniyor.”