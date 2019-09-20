Narlıdere Belediyesi ilk kreşini açtı

Yaşar Kemal Tesisleri içinde inşa edilen Nar Çiçekleri Anaokulu’nun açılış törenine Başkan Ali Engin ve eşi İlke Engin’in yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner, İlçe Başkanı Şahin Fırat, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, veliler ve Narlıdereliler katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gönderdiği telgrafla Başkan Ali Engin’i kutladı.





KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Açılış töreni öncesinde, Mustafa Şık İlkokulu’nun Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Açılış kurdelesini birlikte kesen konuklar, kreşin içini gezdi, çocuklarla oyun oynadı. Çocuklar de kendileri için sunulan balon, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri ile keyifli vakit geçirme imkanı buldu. Modern iç donanımı ile velilerden de tam not alan kreş, 70 öğrenci kapasiteli olarak tasarlandı.



“5 YILDA 5 KREŞ AÇACAĞIZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve belediye bünyesindeki ilk kreşimizi velilerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine açtık. İhtiyaç olduğu taktirde, önümüzdeki 5 yılda 5 yeni kreş daha açacağız. Çocuklarımız daha güzel ortamlarda eğitim alsın, velilerimiz belediye güvencesinde çocuklarını kreşe gönderebilsin diye çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





“KUTSAL BİR YATIRIM”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko “Diliyorum ki Nar Çiçekleri Anaokulu’nda yetişen bu çocuklar kentine ve ülkesine bağlı birer nar çiçekleri olurlar ve bereketin simgesi olurlar. Burada yapılan yatırım kutsal bir yatırımdır” diye konuştu. 2. İnönü Mahalle Muhtarı Altan Tüfekçi de “Bu eseri Narlıdere’ye kazandıran Başkanımız Ali Engin’e teşekkür ediyorum” dedi.