Çocuklar için ‘Kazdağları' konulu ödüllü resim yarışmasının başvuruları başladı

“Kaz Dağları” konulu resim yarışması için başvurular, 20 Eylül 2019 Cuma gününden itibaren başladı. Çanakkale Merkez ve ilçelerinde ikamet eden ortaokul öğrencilerini kapsayan yarışmada başvurular, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü sona erecek.

Jüri değerlendirmesi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak olup, resim yarışmasının sonuçları ise 25 Ekim 2019 Cuma günü saat 15.00’ten itibaren Çanakkale Belediyesi resmi web sitesi olan www.canakkale.bel.tr adresi ile yine Çanakkale Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışmanın başvuru-katılım formuna Çanakkale Belediyesi web sitesinden ulaşılabileceği gibi, Merkez Mahalle Muhtarlıkları, Sosyal Yaşam Evleri, Barbaros Kütüphanesi, Seramik Müzesi, Kent Müzesi, Yazar ve Sanatçı Evi, Çocuk Kültür Evi, Kent Konseyi, Belediyespor Kulübü ve Çanakkale Belediyesi İletişim Masaları’ndan da ulaşılabilir.

Yarışmanın 1.’si ödül olarak; iki veli/vasisi ile birlikte İngiltere Kraliyet Botanik Bahçesi’ne geziye gitme fırsatı bulurken, 2.’lik ödülünün sahibine dijital çizim ekipmanı, 3.’ye ise tablet hediye edilecek.

Başvurunun ücretsiz olduğu yarışmada resimler, pastel ve kuru boya kullanılarak yapılacak. Mitolojik hikâyelere ev sahipliği yapan İda, bu kez çocukların gözünden anlatılacak.