Vakit tamam! Game of Thrones'ta kılıçlar çekildi...

Muhtemelen tüm zamanların en büyük TV fenomeni olan Game of Thrones, bu gece 04.00’te başlayacak final sezonuyla nihayete erecek ve biz faniler uzun yıllar boyunca onun yarattığı boşluğu dolduracak yeni bir dizi bekleyeceğiz... Son 10 yıldır komada değildiyseniz muhakkak sizin de ilk 7 sezona dair az çok bir fikriniz, Khalesi, Jon Snow, Tyrion, Cersei ya da Arya ile bir tanışıklığınız, Yedi Krallık, Demir Taht, Westeros gibi yerlere aşinalığınız vardır. Yoksa da dert etmeyin, Valar Morghulis deyip geçin.

Tam da her biri birer saatlik 6 filmden oluşacağı söylenen son sezon öncesi sizler için benzersiz bir amme hizmeti yaptık ve hem interneti hem de yabancı basını tarayarak konuyla ilgili makaleleri inceleyip kapsamlı bir rehber oluşturmaya çalıştık. Rehberde finale doğru neler izleyebileceğimize dair tahminler, hayranların çılgınca teorileri ve kimin en sonunda zafere ulaşıp, kimin veda edeceği gibi öngörüler yer alıyor. Hazırsak başlayalım.

Tarihte benzeri yok

Öncelikle, elbette son bir savaş geliyor ve Entertainment Weekly’deki yazıdan anlaşıldığı kadarıyla bu savaş daha önce sinema tarihinde benzeri çekilmemiş bir savaş olacak, bırakın TV’yi. “Yüzüklerin Efendisi: İki Kule”de yer alan Miğfer Dibi Savaşı’ndan bile daha uzun (şaka değil, bölümü çeken yönetmen Miguel Sapochnik daha uzun bir savaş sahnesi var mı diye araştırmış ve 40 dakikayla Miğfer Dibi savaşını bulmuş) ve görkemli olduğu bildirilen savaş sahnesinin yer aldığı bölümün çekimleri, çoğu gece çekimi olmak üzere, 11 hafta sürmüş ve sette 750 kişi görev almış. Bu arada ilginç bir not daha: Tüm sahneler önceden animasyon olarak kabaca bilgisayara aktarılmış ve oyuncular sahnelerini buradan izleyip hazırlık yapabiliyorlar.

Gizlilik düzeyinin son safhaya çıktığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Öyle ki, son bölümün kapalı setine sadece üzerinde “Bölüm 6” yazan kartlara sahip olanlar girebilmiş. Geçen yıllar internete sızdırılanlar düşünülecek olursa, yapımcıların böyle önlemler almaları doğal. Kuzey İrlanda’da açık havada yapılan çekimlerin görüntülerinin sızmamaması için tüm bölge her türlü uçuşa yasak ilan edilmiş. Durum o kadar ciddi yani.

Çılgın teoriler ve tahminler

- Daenerys, Jon Snow’un bebeğine hamile

Bu teori gerçeğe dönüşürse büyük bir sürpriz olur. Hatırlanacağı gibi ilk sezonda Mirri Maz Duur, Daenerys’a kısır olduğunu söylemişti. Ancak Jon Snow’un da belirttiği gibi Miir pek güvenilir biri değil, ayrıca Daenerys’in son Targaryen olduğu ve sahip olacağı tek çocukların da ejderhalar olduğu sürekli vurgulanıyor. Buna bir de Sir Jorah’ın Jon’a kadim Mormont kılıcı Longclaw’u çocuklarına saklamasını söylemesi var ki, hepsi bir hamilelik sürprizine hazırlık olabilir.

- Cersei’nin hamileleği gerçek mi?

Yedinci sezonun sonunda Cersei’nin hamile olduğunu öğrenmiştik. Daha doğrusu Cersei hamile olduğunu söylemiş ama çocuğun babasını açık etmemişti. 8. sezonun fragmanlarında ise kendisini elinde bir şarap kadehiyle gördük. Bu da akla belki de hamile olmadığını ve her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu getirdi elbette. Öte yandan gerçekten de hamile olabilir ama çocuğunu kaybedecektir ve o sahne de belki bu olaydan sonrasına aittir, bilinmez. Envai çeşit teori var ama akla en yakını kendisine tutku derecesinde bağlı Euron Greyjoy’un baba olduğu.

- Tyrion, Daenerys’e âşık

Bir röportajda Peter Dinklage, Tyrion ile Daenerys arasında karmaşık bir ilişki olduğunu söylemiş ve aralarında aşk olduğuna inanaların teorilerine istemeden de olsa destek vermişti. 7. sezonun finalinde teknedeki sevişme sahnesinde Tyrion’un hemen Daenerys ile Jon’un bulundukları odanın kapısının önünde durması herkesi işkillendirmiş ve bu duruma anlam verilememişti. Belki de Tyiron’ın kıskançlığın pençesinde kıvrandığı bir andı bu ve bir süredir Daenerys’e âşık olduğu için Jon’u kendisine rakip belleyecekti. Olamaz mı?

- Jon savaştan sağ çıkıyor ve tahta oturuyor

Son sezonun fragmanlarında Jon Snow’un bir heykeli görünüyor ve birçoklarına göre bu heykel onun yaşlılığını tasvir ediyor. Oysa Arya ve Sansa’nın heykelleri onların gençlik hallerini gösteriyor. Yani... Jon Snow yaşayacak ve kral olup tahta oturacak. Dizi de böyle bitecek.

ANLATICI TARLY Mİ ?

- Azor Ahai kim?

Kehanetlerde Uzun Gece’de Işık Getiren denen kılıcıyla Ötekiler’i mağlup edeceği anlatılan efsanevi kahraman Azor Ahai’nin Mesihvari bir durumu var ve son sezonda onun bir şekilde geri gelerek iyilerin tarafında yer alacağına inanılıyor. Onun kim olduğu konusundaki çeşitli teoriler arasında en ilginci de Jon Snow’un Azor Ahail olduğunu öngören teori. Hatırlayanlar olacaktır Jon Snow bir keresinde rüyasında elinde yanmakta olan kızıl bir kılıç tutuyordu. En ters teori ise Sam Tarly’nin son sezonda Azor Ahai olduğunun anlaşılacağı teorisi. Kehanete göre Vaat Edilmiş Prens’in (yani Azor Ahai) bir Targaryen olacağını biliyoruz ve bu ilginç teoriye göre Samwell aslında bir Tarly değil Targaryen olduğu gerçeğine dayanıyor. Rhager Targaryen ile Elia Martell’in çocuğu olan Aegon Targaryen’in bebekken Dağ tarafından öldürüldüğü biliniyor. Belki de Varys tarafından kurtarıldı ve o bebek Samwell oldu. Olur mu olur.

- Her şeyi Samwell anlatıyor

Samwell Tarly ile ilgili yaygın bir teori daha var. Onun en başından beri tüm hikâyeyi anlatan kişi olduğu iddiası. Yedinci sezonun başlarında Archmaester Ebrose, kütüphanede Samwell’e “Tarih yazıcılığı yapacaksan Tarly, araştırmalarını iyi yapmalısın. Yazdıklarını okumalarını istiyorsan, üslup sahibi olmalısın” demiş ve yazdıklarını ‘şairane’ bulmuştu hatırlarsanız. Hem bu hem de George R. R. Martin’in birkaç kez kendisini Samwell’e benzettiğini açıklamış olması birçoklarının aklına bu teoriyi getirmesi çok şaşırtıcı değil. Hatta web’de ‘thetripleb’ kullanıcı adıyla tahminlerde bulunan bir hayran dizinin final sahnesinde Samwell Tarly’nin yaşlı bir halde karşımıza çıkıp tüm anlatılanları kendisinin derlediğini açıklayacakmış. Yaşlı Samwell’i ise bizzat George R.R. Martin oynayacakmış elbette.

- Cleganebowl’u kim kazanır?

Son sezonun en esaslı karşılaşmalarından biri de Clegane kardeşler arasında olacak gibi duruyor. Buna bir isim de takmışlar hatta: Clagebowl. ABD’deki en popüler spor müsabakalarından biri olan Superbowl’dan mülhem bu isim her ikisi de büyük badireler atlatmış ve birbirlerinden nefret ettikleri bilinen Sandor Clegane (nam-ı diğer Hound, yani Tazı) ile Gregor Clegane’in (nam-ı diğer Mountain, yani Dağ) son bir hesaplaşma için karşı karşıya geleceklerine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu karşılaşmanın ne kadar heyecan verici olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Kim kazanır derseniz, gönlüm nedense Tazı’dan yana.

Kim ölür kim kalır?

Jon Snow: Mutlu sonda Snow Danereys’le evlenmeli (akrabalıkları olsa da) ama hislerim öleceğini söylüyor. Tartışma çok. Ölecek diyenler çoğunlukta

Daenerys Targaryen: Daenerys’in hayatta kalacağına inanıyor çoğunluk. Doğrudur, ben de onun nihai muzaffer olacağını ve tahta oturacağını düşünüyorum.

Sansa Stark: Sansa'nın öleceğine inanan çok kişi var ama bence yaşayacak. Bugüne dek gördük ki zekâsı ve cüretiyle hep hayatta kalmayı başardı.

Arya Stark: Umarım yaşar, favorilerimden. George R.R. Martin bir keresinde eğer Arya ölürse karısının kendisini boşamakla tehdit ettiğini söylemişti

Bran Stark: Çok zorluklar yaşadı, çok yükseklere ulaştı. Bence yaşar.

Tyrion Lannister: Öleceğine inanılıyor. Favori karakterlerimden biri. Onun her şartta hayatta kalma güdüsüne sahip özel biri olduğunu düşünüyorum.

Jaime Lannister: Hayranları üzülecek ama gidici gibi görünüyor.

Cersei Lannister: Dizinin değişmez kötülerinden Cersei son sezonda büyük ihtimalle ölecek, hatta öldürülecek. Gerçi eceliyle ölen pek yok gibi.