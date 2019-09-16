‘Gezen tavuklara’ neden imreniyorum?

Hayatıma, daha doğrusu çoğumuzun hayatına bakıyorum. Kendimize orta sınıf desek, ülkede orta sınıf kalmadı. Fakirler ve zenginler olarak ikiye ayrılıyoruz sanırım. Haline şükret diyen çıkacaktır da zaten şükrediyoruz, öyle kodlanmış kafalarımız. En kötü durumdan, olaydan bile “bir hayır” çıkarmak üzerine kurgulanmışız. Mesela işten atılsak, “Tahta kapı kapanır, altın kapı açılır” falan diye avutuyoruz kendimizi. Oysa hayatımız gerçekten hayat mı?

YAŞAMIN NERESİNDEYİZ?

Ben de dahil pek çoğumuz ancak günlük bir hayat sürüyoruz. Geleceğe yatırım falan gibi düşünceler bizlere uğramıyor. İmkanlarımız, kazançlarımız buna müsait değil. Küçükken bir şey istediğimde memur ailesi olduğumuz için genelde ebeveynlerimden “Aybaşı gelsin bakarız” gibi umut veren mesajlar gelirdi. Ya da evin az pahalıca bir ihtiyacı karşılanacaksa aybaşı beklenirdi.

Ben şimdi aybaşı gelmesin istiyorum.

Bu ayı atlatmışsam önümüzdeki ay kazançtan çok borç getirecek demek oluyor. Kirası, faturası, taksidi, osu busu...

Peki tekrar sormak istiyorum, yaşamın neresindeyiz biz? “Modern köleler” adlı klişeyi kullanmayayım diyorum ama “cuk” oturuyor. Bakıyorum, işten eve, evden işe... Bir daha bakıyorum diyeceğim de sıkılacaksınız. O yüzden bakmıyorum.

VALLAHİ GÜZEL HAYAT

Ama diyeceğim o ki, hani şu “gezen tavuklar” var ya, onlar sanırım bizden iyi yaşıyor. Bir kere doğada, bayağı geniş bir alan içinde dolaşıyor. Yemek için buldukları da doğasına göre. Bu durumda eminim keyif alıyordur yediğinden içtiğinden. Böcek olsun, bitki olsun, geze geze yiyor. Vallahi güzel hayat. Karşılığında da öncelikle yumurta veriyor ki bu da zaten doğasında var. Diyeceksiniz ki sonu kötü oluyor. Evet ama sonuçta hepimizin sonu aynı olacak.

Hiçbirimizin yarını garanti değil. Mesela bizler kent denen ve güya modern yaşamın merkezi olan bir alanda yaşıyoruz. Hava kirliliğinden tut da yediklerimiz, içtiklerimiz hiçbiri sağlıklı değil. Mesela gezen tavuğun yediği böcek organik. Ama gezen daha doğrusu işten eve, evden işe “gezen insan” olarak bizim organik yiyeceklere falan da ulaşmamız pek imkânlı değil...

Ya trafikte tüketiyoruz ömrümüzü ya koca koca binaların arasında. Gerçekten sıkıcı bir hayat yaşıyoruz. Gezen tavuğa imreniyor olmam da bu sebepten. Hani kafeslerde tutuluyor, antibiyotikle şişiriliyor falan diye acıyoruz ya sanayi tipi üretilen tavuklara. İşte düşününce, onlardan pek de bir farkımız olmadığı ortada aslında.