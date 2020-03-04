Daçka'dan büyük tepki

04 Mart 2020 Çarşamba, 16:21

Darüşşafaka Kulübü, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Segafredo Virtus Bologna'nın kontrollü bir şekilde Türkiye'ye kabulü için Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde çözüm odaklı yoğun görüşmeler yapıldığı ancak olumlu sonuç alınamadığı belirtildi.

"Tüm iyi niyetli çabamıza karşın irademiz dışı alınan karar neticesinde çeyrek finale çıkacak takımın belirleneceği bu kritik maçta saha avantajımız ve taraftarımız önünde oynama imkanımız maalesef ortadan kalkmıştır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz bu süreçte birçok ülke, şehir ve salon alternatifini Avrupa Ligi yönetimine sunmuş, bu seçenekler içinden Türk vatandaşlarımızın da yoğun olarak yaşadığı Berlin'deki Mercedes Benz Arena ön plana çıkmıştır. Maçın Berlin'de oynanabilmesi için kulübümüz maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm kriterleri yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmesine rağmen bu talep Avrupa Ligi tarafından kabul edilmemiştir. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Avrupa Ligi yönetimi, Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna karşılaşmasının 5 Mart Perşembe günü Sırbistan'ın Belgrad şehrinde, TSİ 20.15'te Stark Arena'da seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Ev sahibi olarak saha avantajını yitirmiş olsak da geçmişte olduğu gibi yine sonuna kadar mücadele ile kupaya yürüyüşümüz devam edecektir."