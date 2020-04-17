Defineciler fotokapan ile yakalandı
Koronavirüsle salgınına karşı alınan tedbirleri ve yasakları fırsat bilen defineciler Şile'de aralarında Bizans döneminden kalan ve su sarnıcı olduğu tahmin edilen tarihi yapının da bulunduğu birçok tarihi yapıyı tahrip etti. 3 defineci Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gözaltına alındıkları anlar fotokapana yansıdı.
Türkiye koronavirüsle mücadeleyi konuşurken defineciler iş başında. Sahil bölgelerindeki sakinliği fırsat bilen defineciler Şile'de Bozgoca Koyu ve Darlık Mahallesindeki Değirmendere Tepesi'ndeki alanları hedef aldı.
Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü. Değirmendere Tepesi'nde ise derin bir çukur kazıldı. Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler Değirmendere tepesinde 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin
yakalanma anları fotokapana da yansıdı. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere
karakola götürülürken ayrıca haklarında sosyal mesafe kuralına uymamaları
nedeniyle de işlem yapıldığı öğrenildi.
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