Derbi öncesi şok sakatlık

11 Mart 2020 Çarşamba, 16:33

Önceki gün idmanda sakatlanan Adem'in durumu hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Formda oyuncunun tetkikleri ardından sağ üst arka adelesinde ikinci derece zorlama tespit edildi.

Adem'in Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

ONYEKURU HAKKINDA DA AÇIKLAMA YAPILDI

Son dönemde sarı - kırmızılı ekibin ileri hattında anahtar bir isim olan Onyekuru'nun, sağ-sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktığı ve sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak." ifadeleri kullanıldı.