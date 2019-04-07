Engin Aksoy: İstanbul’un global bir marka olmasına katkıda bulunuyor olmaktan mutluyuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu “Gel beraber koşalım” sloganıyla Tarihi Yarımada’da gerçekleştirildi. Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına 74 ülkeden yaklaşık 10 bin çipli koşucu katıldı.

Dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasında yer alan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı’nda başlayarak İstanbul’un tarihi yarımadasının eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu’nun startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz ve Hamza Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurul Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Ersöz: “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Başlangıç noktasında bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, “İstanbul’da yapılan bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Yarı Maratonu’nun başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir yarışmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Baraçlı: “Hizmet aşkımız hiç durmadan devam edecek”

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise yaptığı konuşmada, “8500 yıllık geçmişi olan İstanbul’un Tarihi Yarımada’sında böyle bir koşuyu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak uzun yıllardır devam eden hizmet aşkımız hiç durmadan devam edecek. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aksoy: “Şehir maratonları kentlerin tanıtımına katkı sağlıyor”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, “Şehir maratonları sadece bir spor aktivitesi değil aynı zamanda kentlerin tanıtımına, global marka olmasına ve kültürel değere çok önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda şehirlerin bilinirliğini de dünya çapında artırıyor. Biz de Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile birlikte İstanbul’un global bir marka olmasına katkıda bulunuyor olmaktan mutluyuz” dedi.

Kadınlarda parkur rekoru kırıldı

2017 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) her yıl açıkladığı Altın Maratonlar listesinde yer alan yarışta Genel Klasman Kadınlar Kategorisinde Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 01.05.30’luk derecesiyle ipi ilk sırada göğüsledi. Chepngetich bu derecesiyle parkur rekorunu kırarak Türkiye topraklarındaki en iyi dereceyi elde etti. Kenyalı atlet Dorcas Jepchirchir Tuitoek 1.06.33 ile ikinciliği elde etti. Etiyopyalı atlet Helen Tola 1.06.45’lik süresiyle 3. olmayı başardı.

İlk kez iki atlet 1 saatin altında yarışı tamamladı

Genel Klasman Erkekler’de ise 59.56’lık derecesiyle Kenyalı atlet Benard Ngeno kazandı. 59.58’lik derecesiyle Etiyopyalı Abayneh Degu ikinci oldu. Bu sonuçlarla Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda ilk kez iki atlet 1 saatin altında yarışı tamamladı. Kenyalı Hillary Kipchumba ise 1.00.01’lik derecesiyle 3.’lüğü elde etti.

Türk Atletlerde Ali Kaya ve Yasemin Can birinci oldu

Türk atletler kategorisinde ise erkeklerde; 1.00.58 derecesiyle Ali Kaya birinci, 1.02.21 ile Aras Kaya ikinci ve 1.04.17’lük süresiyle Yavuz Ağralı üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlarda ise 1.08.28’lik derecesiyle Yasemin Can kürsünün ilk basamağında yer alırken 1.14.50 ile Fadime Çelik ikinci, 1.17.30 süresiyle Fatma Arik ise üçüncü oldu.

Yeşil Maraton konseptiyle koşuldu

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bu yılda "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.