Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.Yarı final ikinci maçı Eczacıbaşı VitrA ev sahipliğinde, 13 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’de, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu maçı da kazanması halinde final etabına yükselecek.Salon: TVF Burhan Felek Voleybol SalonuHakemler: Sadettin Deneri, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu.Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer.Setler: 17-25, 18-25, 18-25Süre: 73 dakika (22,25,26)(İHA)