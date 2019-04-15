Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, İstanbul’da çıktığı GBU Dünya Şampiyonluk maçında Arjantinli rakibi Ricardo Marcelo Ramallo’yu üçüncü rauntta nakavt etti. Bu sonuçla kendisine ait altın kemeri koruyan Arslan, yedinci kez dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadı.Güney Amerika ve Arjantin şampiyonu rakip karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın birinci ve ikinci rauntlarında atak bir dövüş sergileyen Ramallo, üçüncü rauntta Fırat Arslan’ın güçlü yumrukları karşısında iki kez yere yığıldı. Aldığı ağır darbelerin etkisiyle yerde kalan Ramallo karşılaşmaya devam edemedi ve bu sonuçla Fırat Arslan, ringden galip ayrılan taraf oldu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Dünya Şampiyonu Fırat Arslan, "Çok güzel bir antrenman dönemi geçirdim. Tüm ekibimle birlikte gece gündüz çalıştık, disiplini elden bırakmadık. Tabi bir de Türkiye’de kendi seyircimin önünde mücadele vermek benim için ayrı bir motivasyon kaynağıydı. Onlara güzel bir zafer, muhteşem bir gece yaşatmak istedik. Bayrağımızı zirveye çekerek onları gururlandırmak istedik ve çok şükür bunu da başardık. Rakibimi de kutluyorum, güzel bir mücadele verdi ancak ringe çıkan iki kişiden birisi kazanacak o da ben olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz, dünya sıralamasında bir numara olduklarını belirterek, "Bu sonuçla zirvede kalmaya devam edeceğiz. Asıl hedefimiz büyük bir federasyonda yeniden bir dünya şampiyonluk maçı yapmaktır ve bu doğrultuda görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir sürpriz yapabiliriz" dedi.(İHA)