Şampiyonlar çoşkuyla karşılandı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel yurda döndü.

Milli güreşçileri, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aileleri, ASKİ Kulüp Başkanı Mehmet Genç ve sporcular karşıladı. Çiçekler ve meşaleler ile karşılanan güreşçiler sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Rıza Kayaalp, “Zor bir başarıya imza attık. 10 yıldır üst üste Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. Bu istikrarı korumak gerçekten çok zor. Her zaman çok çalışan, her zaman azmeden, gereken hazırlıkları yapan, istikrarını bozmayan bir sporcu olarak bu başarıyı ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



“Türk Bayrağı göndere çekilirken o duyguyu yaşamak çok güzel”

Yeteneklerini ülke adına sonuna kadar kullanacağını ifade eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, duygularını şöyle ifade etti:

“Her başarı sonrası İstiklal Marşı ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekilirken o duyguyu yaşamak o kadar güzel ki her zaman yenisini istiyor, daha sonraki seneye daha iyi çalışmaya gayret gösteriyorum. Allah'a şükür yine başardım. Yine finale kaldım ve yine şampiyonlukla, üstelik rekor kırarak ülkeme döndüm. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçlarımıza konsantre olacağız. 3 olan dünya şampiyonluğunu 4 yapmak hedefim. Akabinde ise Tokyo hazırlıklarına başlamak. İnşallah orada da eksik olan olimpiyat madalyamı kazanmak istiyorum. Çünkü bu kadar başarılar var Avrupa’da, dünyada, olimpiyatlarda ikincilik üçüncülük var. Bunun yanında olimpiyat altın madalyasını yanına koymak en büyük hedefim. Ülkemize yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğiz. Yeter ki çalışmaktan bıkmayalım usanmayalım. Bu yolda bizi destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum.”



“Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp zirvede bırakacağım”

En zor gruptan çıkarak altın madalyayı kazandığını söyleyen Atakan Yüksel ise, “Uzun yıllardır bu sıklette mücadele ediyordum ve sonunda Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. Şükürler olsun kürsü yapıp bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı söyletmek nasip oldu. Dua eden, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var, aynı zaman da olimpiyat vizeleri alınacak. Hedefim 2019 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları'na gitmek. Hedefim Tokyo’da altın madalya alıp bu işi zirvede noktalamak. Aldığım madalya Türk milletine armağan olsun” açıklamasını yaptı.

Milli takım, grekoromen stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyanın sahibi oldu. Güreşçilerimiz 132 puanla takım halinde ikinciliği elde ederken, serbest stilde 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, kadınlarda ise 1 altın ile 3 bronz madalya kazanmıştı.