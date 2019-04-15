Teşekkürler Hentbol!

Zeynur Pehlivan yazdı...

Maç saatini bekliyorum, heyecanlıyım, tıpkı Yunanistan’da oynanan maç kadar heyecanlıyım.

Heyecanlıyım, çünkü grubumuzda neredeyse her büyük turnuvaya katılmış Makedonya’yı yenmiş bir Yunanistan var. Aynı sürprizle ben de karşılaşmak istemiyorum.

Heyecanlıyım, çünkü EHF, İsveç, Norveç ve Avusturya’nın organize edeceği Avrupa Şampiyonasına, grup ikilerinden sonra en iyi üçüncü takımlara da şans tanıdı.

Heyecanlıyım, çünkü Türk hentbolu böyle bir büyük organizasyonda, daha doğrusu hiçbir büyük organizasyonda, hiç podyuma çıkmadı.

Heyecanlıyım, çünkü bu takımın içinde oğlum da var.

Görüyorsunuz, bu takımın Avrupa Şampiyonasına gitmesini istememin birçok nedeni var. Ben yıllarca hentbol oynadım, eşim oynadı ama bizler böylesine büyük bir organizasyonda kendimizi göremedik, hentbolumuzu gösteremedik. Hentbol tarihimizde hep bir yaprak eksik kaldı. Tabii konu benim veya eşimin bir Avrupa veya Dünya Şampiyonasını görüp görmediği değil, konu Türk hentbolun böyle bir büyük turnuvaya katılamaması. Ben bunu sadece aile soy ağacı üzerinden anlatıyorum. Yoksa benim, eşimin veya şimdi de oğlumun gitmemesi değil konu, konu hentbolumuzun gitmemesi. Hentbolumuzun orada olamaması.

Bu nedenlerle heyecanlıyım. Bu nedenlerle bu galibiyetler sonrası umutluyum. Bu nedenlerle sporculuk zamanlarımdaki kadar mutluyum. Çünkü bu galibiyetler tamam ama beni bu takım heyecanlandırıyor.

Dünkü maçı seyrettiniz mi bilmiyorum Trtspor verdi maçı. Bir milli maçı hangi kanal vermesi gerekiyorsa onun gibi verildi dünkü ve Yunanistan’da ki milli maçlar. Bir önemli karşılaşma nerede verilmesi gerekiyorsa orada verildi milli maçlar.

Nasıl başladılar değil mi oyuna! Hızlı hücumlarda sağdan koşarken Görkem, içimden ben de ona eşlik ediyordum. Yunus her top çıkarıp tribünlere döndüğünde, ben ona, şeref tribününde olmama rağmen “Aferin Yunus!” diye bağırıyordum. Özellikle bunu o kadar çok yaptım ki! Çünkü Yunus dünkü maçta öylesine devleşti, öylesine kaleyi kapladı ki, sanırsınız arkada kale male yok! Ben tribünden kaleyi göremedim, Yunan oyuncu tabii ki göremezdi ve göremedi de!

İlk devrede Baran her gol attığında, ikinci devrede Doruk devreye girdiğinde bu maçı da alacağımıza inandım. Bir tarafta müthiş ötesi kurtarışlar yapan bir Yunus Özmusul, bir tarafta da bu kurtarışlarla daha da kendine güvenen bir milli takım!

Öylesine güzel öylesine nefis bir atmosfer vardı ki Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda, hava bile hentbola eşlik ediyordu. Salonda goller ardı ardına geldikçe, tavana vuran yağmur ve sonrasında yağan dolu taneleride gollere ve milli takımıza destek veriyordu.

Maçlar kesinlikle Eskişehir’de oynanmalı! Dün bunu bir kez daha gördük. Dışarıda sağanak yağan yağmur ve kafaları kıran bir dolu yağmasına rağmen Porsuk Spor Salonu tıka basa doluydu. Marşlar, müzikler, Mesut Tuncel’in hentbola yakışan anonsları ve gol sesleri, ve sevinç nidaları…

Hepsi o kadar lezzetliydi ki! Hepsi o kadar keyif vericiydi ki!

Hentbol bunları hak ediyor. Hentbol böylesine seyirciyi ve büyük turnuvalara gitmeyi hak ediyor. Şimdi elde kaldı, evimizde, yine Eskişehir’de oynanacak olan Makedonya maçı. O bizi ya İsveç’e, ya Norveç’e, ya da Avusturya’ya taşıyacak! Amannn nereye , hangi ülkeye taşırsa taşısın ama yeter ki bizi Avrupa Şampiyonasına taşısın. Bunu özlesine arzu ediyor ve bekliyoruz ki, her sene “Bu sene o sene mi!” deyip durmak, sonlansın artık! Bu hasret bitsin artık!

Bu kez çok yaklaştık. Umarım bu amaçtan hiç uzaklaşmayız ve hentbolcu olarak bizlerde bir büyük turnuva görürüz.

Haydi milli takım! Haydi beyler! Yaklaşık iki ay kadar süre var bu önemli maça! Ne gerekiyorsa, nasıl hazırlanmak gerekiyorsa yapın lütfen! Daha mı çok çalışmak gerekiyor, çalışın lütfen! Daha mı çok yorulmak gerekiyor yorulun lütfen! Daha mı çok maç yapmak, daha mı çok birlikte olmak gerekiyor, yapın olun lütfen! Bizler dün olduğu gibi o günde yanınızda olacağız. Bizler her zaman sizin, hentbolun yanında olacağız. Gitseniz de gitmeseniz de…

Teşekkürler Milli takım! Bize, Haziran ayını sabırsızlıkla bekletiyor olacağınız için!

Teşekkürler Eskişehir! Milli takıma ve hentbola böylesine güzel destek verdiğiniz için!

Haziranda bir büyük günde buluşmak üzere! Esen kalın! Hentbolla kalın!