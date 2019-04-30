Arkas bırakmıyor

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 üstün giren Arkas Spor, daha etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı ve seti 25-19 kazandı.

Arkas Spor, ikinci seti de 26-24 üstün tamamladı.

Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Arkas Spor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Adis'le etkili oyununu sürdüren ve durumu 18-12'ye taşıyan ev sahibi ekip, seti de 25-18 kazandı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arkas Spor, 3 galibiyet alacak ekibin şampiyon olacağı seride ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen durumu 2-2'ye getirdi. Arkas Spor ile Fenerbahçe serinin 5. ve son maçında 4 Mayıs Cumartesi günü yine İzmir'de karşılaşacak.

Serinin bir önceki maçında diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag takımının başında yer alamadı.





Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Bravo)

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-19, 26-24, 25-18

Süre: 80 dakika (25, 30, 25)