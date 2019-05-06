Sümeyye Boyacı: Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum





GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Doğuştan iki kolu olmayan Avrupa şampiyonu milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyor.

Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, geçen yıl İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya, son olarak da nisan ayında ABD'de düzenlenen 9 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle altın madalyaya uzanarak Türk milletinin gönlünü fethetti.

Engel tanımayarak başarılarını yükselten Boyacı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olmak istiyor.

Milli sporcu Boyacı, bir söyleşiye katılmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşında annesinin teşvikiyle yüzme sporuna başladığını söyledi.

Bu spora ilk başladığında korku yaşadığını başarılar elde ettikten sonra bu korusunu yendiğini dile getiren Boyacı, geçen ay katıldığı ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde ettiğini anımsattı.





- "Çalışmalarımı sürdürüyorum"





Eylül ayında Londra'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

"Dünyanın en iyileri Londra'da olacak. Oradan en iyi derece ile dönmek istiyorum. Gelecek yıl da 2020 Tokyo Olimpiyatları düzenlenecek. Olimpiyatlarda şu ana kadar yüzme branşında Türkiye'den yüzme branşında madalya alınmamış. Ben Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. İnşallah bu hedefimi sponsorum Bursa Kebab'ın desteğiyle devam ediyorum. İster 60 yaşında olsun ister 10 yaşında olsun her yaş grubuyla yarışıyorum ben. Daha önce olimpiyat ve 17 kez Avrupa Şampiyonluğu elde etmiş rakibimi geçtim. Onun Avrupa şampiyonluğunu elinde alan ilk kişi ben oldum. Açık yaş olduğu için rakiplerim de çok zor. Yoğun şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum."





- "Hiçbir şey engel değil"





"Gerçek engel ve engelliler bizim karşımıza çıkarılan zorluklar." diyen Boyacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolda çok fazla zorluklar var. Baştan bunu göze almanız gerek. Ama sonrasında İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirdiğimiz zaman o mutluluk hiçbir şeyle tarif edilemeyecek bir duygu. Bu da bütün zorluklara değer. Kalpten istediğiniz zaman hiçbir şey engel değil. Benim vereceğim en büyük mesaj budur."

Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini anımsatarak, "Telefonu açtım Cumhurbaşkanımız çıktı ve şaşırdım. Her zaman destekçim olacaklarını söyleyerek tebriklerini iletti." değerlendirmesinde bulundu.