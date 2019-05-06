Trial Türkiye Şampiyonası nefes kesti

Nilüfer Belediyesi, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü iş birliğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nı AVC-Osmanlı takımı birinci tamamladı.

Bursa, hafta sonunda Trial Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) iş birliğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı, otomobil sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada araçlar hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Yağmurlu havaya rağmen Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nda, izleyiciler zorlu doğa koşullarında araçların nefes kesen mücadelesine tanık oldu. Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nı pilotluğunu Adnan Ofluoğlu ve Oğuz Kağan'ın yaptığı Co-pilot koltuğunda da Şenol Coşkun ve Kürşat Öztürk'ün üstlendiği AVC-Osmanlı takımı 02.20 takım süresiyle birinci tamamladı. Pilot Şencan Özkurt ve Ahmet Kurt ile Co-pilotlar İsa Üstündağ ve Selim Avcı'dan oluşan geçen yılın Türkiye Şampiyonu Teleferik Offroad Team de 03.20'lik takım süresiyle ikinci oldu. Şampiyonada üçüncülüğü pilotluğunu Mithat Sönmez ve Uğur Kalbal'ın yaptığı co-pilotluğunu Muharrem Ekebil ve Ümit Aydın'ın üstlendiği Nascar Jeep Marmara Vinç, 06.20'lik takım süresiyle üçüncü tamamladı.

Şampiyonanın sonunda kupa töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına sporcuları kutlayan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Atakan Çorbacı, yarışlarda heyecanın dorukta olduğunu söyledi. Çorbacı, "Öncelikle hafta sonunda bu heyecanı bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Hava şartlarına, ekonomik şartlara rağmen bu yıl da yüzümüzün akıyla, sizlerin büyük emekleriyle Bursa etabını tamamlamış olduk. Spor kenti Nilüfer'de farklı aktiviteler, farklı yarışlar yapılmaya devam edecek ve ben inanıyorum ki bu yarışlar çok daha geniş kapsamlı olacak. Şampiyonaya katkı sunan herkese Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Atakan Çorbacı'nın konuşmasının ardından kupa törenine geçildi. Törende Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı AVC-Osmanlı takımına kupasını verirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mitat Ülküden, Teleferik Offroad Team'e ikincilik kupasını takdim etti. Turnuvanın üçüncüsü Nascar Jeep Marmara Vinç de kupasını Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak'tan aldı.

Trial Türkiye Şampiyonası Bursa Etabı'nda bir de Standart 4x4 Otomobil Oyunları yarışması düzenlendi. Yarışmanın birincisi olan Tayfur Çarker'e Warn'dan matkap hediye edildi.