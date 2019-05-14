Hollanda Formula 1'e dönüyor

Hollanda gelecek yıldan itibaren Formula 1 yarış takvimine giriyor.

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, Hollanda Grand Prix'sinin gelecek yıldan itibaren yarış takviminde olacağı kaydedildi. Grand Prix'nin 8-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Hollanda, Vietnam'ın ardından gelecek sezon takvime eklenen ikinci yarış olurken, Formula 1 de 35 yıl aradan sonra Zandvoort Pisti'ne dönmüş olacak.

Amsterdam'a 40 dakika uzaklıkta, Kuzey Denizi kıyısında yer alan Zandvoort Pisti, 1973-1985 yılları arasında 13 yıl üst üste Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Hollanda Grand Prix'si için Formula 1 yönetimiyle en az üç yıllık sözleşme yapıldığı basına yansıdı.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de gelecek yıldan itibaren ülkesinde podyuma çıkma mücadelesi veren sürücüler arasına katılacak.