Velifendi’de ‘her şey çok güzel olacak’

Arif Kızılyalın



Aslında üst üste 5. zaferini kazanıp ‘kırılamaz’ bir rekora imza atan ‘The Last Romance’ adlı dişi safkanın jokeyi Ahmet Çelik, kupa törenindeki sözleriyle dünkü 93. Gazi Koşusu’nu özetledi: “Her şey güzel olacak.”

Evet, dün emektar Veliefendi Hipodromu’nda Ahmet Çelik’in dediği her şey çok güzeldi.

Öncelikle son yılların en kalabalık Gazi’sine tanıklık ettik... Satılan bilet sayısı 30 bin olarak açıklansa da Osmaniye’nin kulağı kesikleri; 60 binlerden, 70 binlerden söz etti. ‘Rekordu’ bu seyirci sayısı. Ahırlar bölgesinden Marmara Denizi’ne kadar tıklım tıklımdı her yer. Girişte bile kuyruklar vardı uzun bir zaman sonra...

Bir rekor da oynanan bahis üzerine kırılıyordu. Uzun bir aradan sonra 6’lı ganyan cirosu 4.5 milyarı aşıp tüm yarış dünyasının yüzünü güldürdü.

Ve yıllar sonra bir Gazi Koşusu’nda devlet erkanının ismi anons edildiğinde tribünlerden protesto sesleri yükselmeyecek, tam 19 yıl aradan sonra bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu), kentle özdeşleşen Ata mirası yarışı yerinde takip edecekti.

Evet, kim ne derse desin Gazi’ye damgasını vuran isim, ‘bir Atatürk ve Cumhuriyet projesi' olarak adlandırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. Hipodroma giriş anından ayrıldığı dakikaya dek herkesin ilgi odağı oldu. Tribünler kah “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye inledi kah, “Her şey çok güzel olacak” sloganlarıyla bazen de “Alemin kralı geliyor” sesleri yükseldi kalabalıktan... Sadece halk değil; at sahipleri, yabancı konuklar, birbirinden güzel şapkalı hanımefendiler de katıldı bu söylemlere...

TJK bile Gazi Koşusu’nun tarihçesini dev ekrandan yayımlarken belki de ilk kez Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesinden bir görüntüyü paylaşacaktı kalabalıkla...

Hipodroma eşi Dilek İmamoğlu’yla gelen, girişte TJK Başkanı Serdal Adalı ve eşi tarafından karşılanan Ekrem İmamoğlu’na; protokol tribününde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri Gökhan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Kadir Gökmen Ögüt, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Hasan Bozkurter eşlik etti.

Soluk kesen ve dişi tay ‘The Last Romance’ın 2.27.73’lük derecesiyle biten yarış sonrası sıra ödül törenine geldiğinde esprilere neden olan bir aksaklık yaşandı. Gazi şampiyonu ‘The Last Romance’ın sahibi Melis Kurtel Emin, adı anons edildiğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneldi. Ne var ki teamüller gereği kupayı İmamoğlu’nun değil, Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’daki temsilcisi Vali Ali Yerlikaya’nın vereceği söylenince Emin, gülümseyip geri adım attı. Olayın farkına varan İmamoğlu, at sahibini kırmayıp kupa takdiminin hemen sonrası genç at sahibini kutlamaktan geri kalmadı. İmamoğlu, daha sonra da rekora ismini yazdıran jokey Ahmet Çelik’e ödülünü sundu. Genç jokeyin kürsüde yeni İBB Başkanı’na, “Her şey güzel olacak” demesi ise hem insanları gülümsetti hem günü anlattı.

Dünkü 93. Gazi Koşusu; coşkulu, keyifli, Atatürk adının her yerde yankılandığı ve insanların artık özgürce konuşabildiği bir gün olarak tarihe geçti.