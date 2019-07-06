Vahap Seçer: Mersin'de sporun adını koyacağız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği Basketbol Takımı’nın alt yapısında eğitim gören çocuklar ve ailelerini makamında ağırladı. Başkan Seçer, “Tamamen bizim bünyemizde faaliyet gösterecek olan Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuracağız. Bir-iki ay içerisinde faaliyete gireriz. Mevcut basketbol takımının alt yapısında eğitim gören tüm çocuklarımız lisanslarını alıp yeni kuracağımız basketbol kulübüne gelsinler. Birçok branşta sistemli olarak faaliyet gösterecek olan kulübümüzle Mersin’de sporun adını koyacağız” dedi.

Seçer: “10 yıl sonraki Mersin sporunun alt yapısını bugünden oluşturacağız”

Ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin hüviyeti hakkında bilgi veren ve dernek ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuki hiçbir bağının olmadığının altını çizen Başkan Seçer, yeni kuracakları kulüple daha profesyonel, daha kurumsal, ayakları yere basan ve 10 yıl sonraki Mersin sporunun alt yapısını oluşturan bir anlayış sergileyeceklerini ifade etti.

Yeni kulüp kurulacağını öğrendiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin kapanacağı endişesi ile Başkan Seçer’i ziyaret eden ve kaygılarını dile getiren çocuklar ve aileleri, Başkan Seçer’den Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurulacağını öğrendi.

Mevcutta faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor kulübünün Büyükşehir Belediyesi ile hukuki hiçbir bağının olmadığını, sadece isminin içerisinde Büyükşehir Belediyesi ifadesinin geçtiğini aktaran Başkan Seçer, “Mevcut Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bir dernek ve bu dernekle benim alakam yok. Bu derneğin bir heyeti, yönetim kurulu, başkanı ve kulüpleri var. Sadece bu derneğin adı Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Hepsi bu. Hukuki bir bağımız yok. Gönül ister ki mevcut kulübü sahiplenelim. Elbette herkes bunu ister ama bu ülkenin her kuruşu değerli. Bu kadar borç harç içerisindeki bir kulübü ben alamam” diye konuştu.

“Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız”

Seçer konuşmasının devamında, “Varsa bunun bedelini ödeyip, borcunu sıfırlayacak olan, ben, bu kulübü alayım. Ama ben halkın kaynaklarını bilmediğim, içinde bulunmadığım, karar vermediğim, benim hatamdan kaynaklı olmamış, nereye gittiğini bilmediğim bir borcun altına girip, alamam. Bu kulübün 3 milyon TL borç yükü var. Zaten ben para vermek istesem de bu mevcut Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne veremiyorum. Çünkü yasalar buna izin vermiyor” ifadelerine yer verdi.

Yeni bir belediye başkanı olarak spora bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarından çok daha pozitif ve farklı bir bakış açısının olduğunu ifade eden Seçer, “Spora önemli katkılar yapacağız. Sizden önce de bu konuyla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuruyoruz. Planlı programlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ne yapacağımızı bileceğiz. Bu ülkenin her kaynağı benim için çok değerli. O kaynakları çok yerinde kullanmamız lazım. Öncelikle bu güzel çocuklar için bu kaynakları güzel kullanmam lazım” dedi.

“Çocuklarımız çok daha iyi kadrolardan eğitim alsınlar”

Başkan Seçer, çocukların ve ailelerin endişelenmemesi gerektiğinin vurgulayarak, “Çocuklarımız hemen gelsinler bizim yeni kuracağımız kulübümüze, lisanslarını versinler ve daha iyi şartlarda, daha düzenli, daha tertipli daha ne yapacağını bilen ve geleceğe ümitle bakan iyi kadrolardan eğitim alsınlar” çağrısında bulundu.

Görüşme sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nde kurs alan çocuklar ve aileleri, Başkan Seçer’e teşekkür edip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.