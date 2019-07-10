Wimbledon'da dev eşleşme

Tenisin iki efsane ismi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yarı finali büyük eşleşmeye sahne olacak. Tenisin iki efsane ismi Federer-Nadal Wimbledon'da karşı karşıya gelecek.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın çeyrek final etabında Roger Federer, Kei Nishikori'yi 4-6 6-1 6-4 6-4'lük setlerle yenerek kariyerinde 45. kez yarı finale yükseldi.

Rakibi Sam Querrey'i 7-5 6-2 6-2 yenerek 3 set ile mağlup eden Rafael Nadal ise, yarı finalde Federer'in rakibi oldu.

Tenis dünyasının 2. ve 3. seribaşını karşı karşıya getirecek yarı final mücadele 12 Temmuz Cuma günü 15.00'te oynanacak.