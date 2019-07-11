Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye’nin ilk madalyasını aldı

Alperen Acet, İtalya’nın Napoli kentindeki 30. Üniversite Oyunları’nda Türkiye, atletizmde Özkan Baltacı’nın altın madalyasından sonra bir gümüş, bir de bronz madalya elde etti. Erkekler yüksek atlamada yarışan Türkiye rekortmeni ve Avrupa beşincisi milli atlet Acet, eleme turlarının ardından çıktığı final yarışlarında sırasıyla 2.10 m - 2.15 m - 2.21 m ve 2.24 m’lik atlayışlar gerçekleştirdi. Gümüş madalyanın sahibi oldu. İkinciliği elde eden Acet, oyunlar tarihinde yüksek atlama branşında Türkiye’ye madalya getiren ilk atlet olarak tarihe geçti.20 yaşındaki Denizlili milli atlet Acet, Universiade yarışlarının ardından Türkiye’ye dönmeden 11-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak U23 Avrupa Şampiyonası için Milli Takım ile İsveç’e geçti.



Cavit Ceylan: "Emeklerimin karşılığını almanın gururunu yaşıyorum"

Milli Atlet Alperen Acet, Antrenörü Ceylan’la birlikte sezon başında koydukları 2019 yılı hedeflerinde ulaştıklarını ifade ederek, "Hedefimiz Üniversiade’tan madalya ile dönmekti. Bunu başardığımız için mutluyum" diye konuştu. Antrenör Cavit Ceylan, Alperen’le birlikte sezon başında kendilerine büyük hedefler koyduklarını, Universiade’ta emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmeyi istiyoruz. Kendimize inanıyoruz. Güzel dilekleri ve dualarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sezon başında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu’na başarı sözü veren ve performansıyla sözünü tutan Acet’i ilk kutlayan isimlerden biri de İbanoğlu oldu. Alperen’in tarih yazmaya devam ettiğini söyleyen İbanoğlu, "Azimli ve disiplinli çalışmalarıyla başarıyı sonuna kadar hak etti. Bir kez daha göğsümüzü kabartan Alperen Acet ve başarıda pay sahibi Antrenör Ceylan’a teşekkür ediyorum" diye söyledi.