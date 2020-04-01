Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 11:18

Diş hekimi Mustafa Oral, yaklaşık 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Muğla'nın Milas İlçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Oral, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi altında kalan Oral, dün sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Oral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oral'ın İzmir'de özel muayenehanesinin bulunduğu hastalanmadan birkaç gün önce Muğla’daki yazlığına geldiği öğrenildi. Oral’ın eşi de karantina altına alınırken, virüsü bir hastasından kaptığı iddia edildi.

TDB'DEN AÇIKLAMA

Oral'ın ölümünün ardından bir açıklama yayımlayan Türk Diş Hekimleri Birliği, "TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral'ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dişhekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür. Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral'ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.