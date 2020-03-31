Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir maaş bağışlaması eleştirildi
"Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası başlatan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Milli Dayanışma" kampanyasına da bir maaş bağışlayarak katılması sosyal medya da eleştiri konusu oldu.
"Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası başlatan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Milli Dayanışma" kampanyasına da bir maaş bağışlayarak katıldığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu açıklamanın ardından çok sayıda yurttaş ve siyasi Erbaş'ı, Diyanet'in 11 milyar TL'yi aşkın bütçesinden ihtiyacı olan yurttaşlara yardım yapılması çağrısında bulunarak eleştirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milli Dayanışma" kampanyasına yaptığı bağışı kendi twitter hesabından duyurdu:
Bu açıklamanın ardından Erbaş'ın bağışı eleştirildi;
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