Diyanet'ten 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası
Diyanet İşeri Başkanlığı, "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası başlattı.
Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Bakanlığı mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' adında bir dayanışma kampanyası başlattığınısöyledi.
Kampanyayı Twitter adresinden duyuran Erbaş, "Başkanlığımız mensupları arasında "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
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