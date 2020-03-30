Diyanet'ten 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası

Diyanet İşeri Başkanlığı, "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası başlattı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2020 Pazartesi, 21:04

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Bakanlığı mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' adında  bir dayanışma kampanyası başlattığınısöyledi.

Kampanyayı Twitter adresinden duyuran Erbaş, "Başkanlığımız mensupları arasında "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir." ifadelerini kullandı.


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