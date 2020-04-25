Doktorlardan salgında ikinci tepe noktası uyarısı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Bilim insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ramazan Bayramı için normalleşme mesajı vererek “Milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz” ifadelerine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Önlemlerin gevşetilmesi ancak sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak şartıyla olur. Önce okullar, ardından kademeli olarak işyerleri açılabilir. 2 ve 4 günlük sokağa çıkma yasakları vaka azalışını olumlu yönde etkiliyor. Bu uygulamayı bayram sonuna kadar sürdürmekte fayda var” dedi.

Yamanel, aşı bulunana kadar maske takmanın zorunlu olabileceğini de belirtti. Bilim Kurulu’nda gevşemeye ilişkin bir basamaklandırma yapmadıklarının bilgisini veren Yamanel, “Pik noktasını yakaladık, demek için biraz erken. Bir hafta boyunca böyle devam ederse, bunu söylememiz mümkün olur” ifadelerini kullandı.

Bayramın ardından önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesinin konuşulacağını belirten Yamanel, gelecek 5 haftalık sürecin önemli olduğuna dile getirip ikinci bir pik noktası görme olasılığının her zaman olduğunu söyledi. Yamanel, “Eğer ‘kontrol altına aldık’ dersek ve halkta rehavet oluşursa, bu süre içinde tekrar ikinci piki görürüz” dedi.

‘TARİH SÜRPRİZ DEĞİL’

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman ise, “Virüs daha Türkiye’ye gelmeden mayıs sonu haziran başı sönümlenmeye başlanacağı, normal şartlar altında da böyle seyredeceği zaten bekleniyordu. Tüm virüsler için yaz ayları böyledir. Dolayısıyla, bu açıklamalar sürpriz değil. Bizi düşündüren tek şey 10 Nisan akşamıydı, onun da yansımalarını gördük” dedi. Yaz boyunca önlemlerin gevşetilmemesi görüşünü bildiren Adıyaman, “Özellikle fiziksel mesafeye yaz boyunca dikkat edilmeli. Kalabalık yerlerde bulunulmamalı” diye konuştu.

‘R0 DEĞERİ ÖNEMLİ’

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Salgının seyrinin kontrol altına alındığını söylemek için, R0 değerinin, 1’in altına düşmesi gerekir. Yalnızca, Imperial College London tarafından paylaşılan veriye göre, 20-27 Nisan haftasında Türkiye’de ölümlerin artış eğilimlerinin süreceği tahmin ediliyor. Kurum, Türkiye için R0 değerini ise, halen 1’in üzerinde, 1.5 civarında hesaplıyor. Dolayısıyla bu koşullarda herhangi bir önlemi azaltmak ya da ortadan kaldırmayı konuşmamak gerekir” dedi.