Doktorların yüz siperliği Çiğli Belediyesi’nden

27 Mart 2020 Cuma, 08:05

Başkan Utku Gümrükçü, Sasalı Sosyal Dayanışma ve Destekleme Derneği üyesi 9 kadın ile gönüllü kadın meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik, Sasalı Dikiş Atölyesi’nde yüz koruyucu siperlik üretimine geçilmesini sağladı. Gerekli kumaş ve malzemelerin belediye tarafından karşılandığı çalışmalar doğrultusunda dikilen yüz koruyucu siperlikler ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlandı.

Doktorların ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Koronavirüs ile mücadele sürecinde gerek halkımızın gerekse ilçemizdeki sağlık çalışanlarımızın sağlığını korumak için farklı uygulamaları hayata geçirdik. Son olarak da bu sürecin kahramanları olan doktorlarımızı, virüs salgınından korumak adına tedavilerde kullandıkları yüz koruyucu siperlik dikim çalışmaları başlattık” dedi. Çiğli’de ayrıca virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelindeki çocuk parkları geçici süreliğine kapatılırken belediye binası ve şantiye tesislerinin girişlerine yaya dezenfekte cihazı yerleştirildi.