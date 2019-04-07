AİHM'ye eski AKP'li vekilin kardeşi önerildi

Üç yıldan bu yana devam eden ve Türkiye ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) arasında ‘kördüğüme’ dönen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi dolan Işıl Karakaş’ın yerine gelecek Türk yargıç adayı yarın seçilecek.

Türkiye’nin son gönderdiği listeyi onaylayan AKPM Alt Komisyonu, yapılan mülakatlar sonucu Doç. Dr. Saadet Yüksel’in AİHM’in Türk yargıcı olarak seçilmesini önerdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olan Yüksel, eski AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel’in kardeşi. AKPM’nin, daha önce hükümetin kendisine yakın isimleri AİHM yargıcı olarak seçtirtmek istediği gerekçesiyle önerdiği isimleri reddetmesine karşın, eski AKP’li vekilin kardeşi ve AKP’ye yakın Yeni Dünya Vakfı’nın istişare kurulunda da konuşma yapan Yüksel’i AİHM yargıcı olarak önermesi dikkat çekti. AKPM Genel Kurulu, teamül olarak komisyonun önerdiği ismi AİHM yargıcı olarak seçiyor. Bu nedenle Yüksel’in yeni AİHM yargıcı seçilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin AİHM’ye göstereceği aday listesi için çalışmalar 2016 Aralık itibarıyla başlamıştı. Türkiye, aralarında İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül’ün de bulunduğu 3 adaydan oluşan ilk listeyi, 2016 Aralık ayında AKPM’ye iletti. Ancak AKPM bünyesindeki AİHM Yargıçlarını Belirleme Komisyonu, adayların yeterli kriteri taşımadıklarını belirterek, listeyi geri çevirdi. Bunun üzerine Türkiye, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül’ün de içinde bulunduğu ikinci listeyi, Mart 2017’de, AKPM’ye sundu. AKPM, ikinci listeyi de resmi gerekçe olarak, “gerekli koşulları taşımadıkları”nı savunarak geri çevirdi. Kulislerde ikinci listenin de reddedilmesinin en önemli nedeninin hükümetin kendisine yakın isimleri AİHM yargıç adayı olarak belirleme konusundaki ısrarı olduğu belirtilmişti.

Mülakatta onay verildi

Türkiye’nin Mart 2018’de bildirdiği üçüncü listede ilk olarak ODTÜ’den Prof. Dr. Necati Polat ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran ile birlikte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Selma Öztürk Pınar yer alıyordu. Danışma Paneli’nin, “Pınar’ın uygun olmadığı” görüşünü bildirmesi üzerine, Pınar adaylıktan çekildi. Daha sonra Prof. Dr. Esra Dardağan Kibar, aday olarak belirlendi. Ekim 2018’deki mülakatta, mülakat komisyonu diğer iki adayı yeterli bulurken, komisyon üyeleriyle FETÖ konusunda tartışma yaşayan Selami Kuran’ın yeterli olmadığı kanaatine vardı ve “her üç adayın yeterli niteliğe sahip olmadığı” gerekçesiyle listenin reddi yönünde görüş bildirdi. Bu listenin AKPM Genel Kurulu’nda reddinin önlenmesi için Kuran, listeden çekildi; yerine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel bildirildi. 29 Mart’ta yapılan mülakatın ardından AKPM Alt Komisyonu, her üç adayın da yargıç seçilme kriterlerini taşıdığını bildirirken, Doç. Dr. Saadet Yüksel’in bu göreve seçilmesini tavsiye etti. Saadet Yüksel, eski AKP Mardin Milletvekili ve AKP’ye yakın Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu Başkanı olan, hukukçu Prof. Dr. Cüneyt Yüksel’in kardeşi. Başkanlığını eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun yaptığı Yeni Dünya Vakfı’nın, 20 Aralık 2018’de yaptığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de katıldığı istişare kurulu toplantısında Saadet Yüksel’in de bir konuşma yaptığı görülüyor.

Yeni Dünya Vakfı’nın internet sitesinde yer alan konuşmada Saadet Yüksel, Mahmut Göksu’dan ‘değerli üstat’ olarak söz ederken, “Mahmut üstadın bahsettiği topluma katkıyı hukuk dünyasına öğrenci yetiştirerek, yayın yaparak, bilim yaparak sürdüren bir hukukçuyum, öğretim üyesiyim. Yeni Dünya Vakfı’nın hukuku da kapsayacak birçok alanda topluma katkıyı gerçekleştirmeye çalıştığını biliyorum” ifadelerini kullandı.