Reuters'tan 'PowerPoint'li Berat Albayrak yorumu

Türkiye’deki yerel sonuçları, ekonomide doğuracağı sonuçlar açısından dünyada yakından izleniyor. Reuters ajansına konuşan yatırımcılar, AKP’nin kayıpları nedeniyle ‘ekonominin düzelmesi açısından ihtiyaç duyulan ancak vatandaşa faturası ağır olacak reformların yapılması ihtimalinin azaldığı’ yorumu yaptı. Rabobank’tan Piotr Matys ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu hafta yatırımcılarla buluşmasında yapacağı bir PowerPoint sunumunun yatırımcı güvenini yeniden tesis etmeye yeterli olmayacağını söyledi.

‘UMUTLAR AZALDI’

Duvar'ın Reuters'tan aktadığı haberde, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra siyasi tabanını desteklemek isteyeceği’ analizi yapıldı; bu nedenle de, yatırımcıların ekonomiye istikrar getirmek için Türkiye’nin hayata geçirmesini umduğu ‘acılı reformların’ yapılacağına dair umutların azaldığı yorumu yer aldı.

Haberde Albayrak’ın bu hafta yabancı yatırımcılar ile biraraya gelip yüksek enflasyon ve kırılgan döviz kuruna karşı bir reform paketi açıklayacağı hatırlatıldı; Erdoğan’ın da seçimlerin ardından ilk açıklamasında artık ekonomiye odaklanılacağını söylediği belirtildi. Ancak Reuters habere şöyle devam etti:

“Fakat birçok analizci, özellikle seçimlerden sonra, kapsamlı bir reform planı ihtimali konusunda kötümser. AKP’nin bunun yerine, daha derindeki ekonomik zayıflıkları ele alamayan ve hatta daha da kötüleştiren kısa vadeli teşvikler yoluna gitmesinden endişe ediyorlar.”

Credit Agricole bankasından üst düzey stratejist Guillaume Tresca ajansa demecinde, “AKP tabanı daha fazla büyüme yanlısı önlem, daha düşük enflasyon istiyor. Bu, AKP’nin seçimlerden önce yaptığı şeyin ta kendisi ve eğer Erdoğan popülaritesini sürdürmek istiyorsa bunun devam etmesi gerekecektir. Somut reformlar beklemiyorum, [açıklamalar] sadece lafta kalacak” dedi.

‘POWERPOINT YETERLİ DEĞİL’

Rabobank’ın yükselen piyasalar forex uzmanı Piotr Matys ise piyasaların belirli bir takvime bağlanmış somut önlemler beklediğini söyleyerek, “Albayrak’ın ekonominin hızla dengelendiğini iddia eden slidelar ve maddelerden oluşan bir PowerPoint sunumu yatırımcılar arasında güveni yeniden tesis etmeye yetmeyecektir” diye konuştu.