ABD’den büyükelçi hamlesi

Ankara ile Washington arasında S-400 ve F-35 gerilimi sürerken ABD’nin 1.5 yıldır boş bulunan Ankara Büyükelçiliği’ne atama için takvim hızlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara Büyükelçiliği için aday gösterdiği David Satterfield, yarın ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde adaylığının görüşüleceği oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Satterfield’ın göreve başlaması için adaylığının senatoda tarafından onaylanması gerekiyor. Diplomatik kulislerde Satterfield’ın onay sürecinde bir gecikme yaşanmayacağı ve yaz başında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine başlayacağı belirtiliyor.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olan David Satterfield’ın Ankara Büyükelçiliği için aday gösterileceğine dair haberler geçtiğimiz yılın haziran ayında çıkmış, ABD Başkanı Donald Trump, Satterfield’ı Ankara Büyükelçiliği için resmen bu yılın şubat ayında aday göstermişti.

ABD’deki büyükelçi atama kuralları gereği Başkan tarafından aday gösterilen büyükelçi önce Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde senatörlerin sorularını yanıtlıyor, ardından komitenin senatoya rapor sunmasının ardından senatodaki oylamada onay almasının ardından atandığı yerde göreve başlıyor.

Satterfield, bugün Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayacak. ABD’li senatörlerden Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım çağrılarının geldiği bir dönemde Ankara’ya atanacak olan Satterfield, senatörlerin Türkiye konusundaki zorlu sorularına yanıt verecek. Yarınki oturumun ardından Dış İlişkiler Komitesi, senatoya Satterfield hakkında bir rapor sunacak. Satterfield’ın Ankara’ya atanması, senatoda yapılacak oylamada onaylanmasının ardından gerçekleşecek. Diplomatik kulislerde Satterfield’ın Senato onayında bir sorun yaşamayacağı ve yaz başında Ankara’daki görevine başlayacağı beklentisi hâkim.

ABD’nin önceki büyükelçisi John Bass’in görev süresi ABD’li konsolosluk çalışanlarının FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklanması ve ABD’nin Türkiye’den vize başvurularını süresiz olarak askıya alınmasının ardından yaşanan kriz sürerken Ekim 2017’de sona ermişti. ABD, o tarihten bu yana Ankara’ya büyükelçi atamamıştı.