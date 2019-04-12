Trafikte solunan kirli hava sonucu 'her yıl 4 milyon çocuğa astım teşhisi konuyor'

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ABD'de yapılan bir araştırma, taşıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 4 milyon çocuğa (günde 11 bine yakın) astım teşhisi konduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre en çok yeni çocuk astımı vakası tespit edilen ülkelerde hava kirliliği oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sınırlarının altında. Bu da hava kirliliğinin çocuklar için sandığımızdan daha tehlikeli olabileceğine işaret.

Çocuklar, zehirli havadan yetişkinlere göre daha kolay etkileniyor.

Uzmanlar çocuk astımının "küresel bir salgına" dönüşebileceğini söylüyor.

194 ülkede 125 şehir incelendi

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George Washington Üniversitesi'den araştırmacılar, tıp dergisi Lancet Planetary Health'de yayımlanan araştırma için 194 ülkede 125 büyük şehri karşılaştırdı.

Trafiğin yarattığı hava kirliliği ile çocuklardaki astım vakaları arasındaki ilişki ilk kez küresel olarak incelendi.

ABD'li araştırma ekibi, trafikteki araçların neden olduğu hava kirliliğini ölçmek için bölgelere göre nitrojen dioksit (NO2) oranlarına baktı.

Araştırma raporunda, çocuklarda yeni astım vakalarının en çok görüldüğü ülkelerin, hava kirliliğinin en tehlikeli boyutlarda olduğu Hindistan ve Çin gibi ülkelerle sınırlı olmadığına dikkat çekildi.

Rapora göre, trafik kirliliğine bağlı çocuk astım oranının en yüksek olduğu ülke Kuveyt.

Kuveyt'i Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kanada, Tayvan ve Bahreyn takip ediyor.

İstanbul ve Ankara da listede

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Araştırma raporunda, trafik kirliliğine bağlı en çok çocuk astım vakasının görüldüğü yerler, bölgelere göre ayrıldı.

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde değerlendirildi.

Araştırmaya göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindek şehirler arasında trafik kirliliğine bağlı çocuk astımı vakalarının en çok görüldüğü dördüncü kent İstanbul, yedinci kent de Ankara.

Dünya Sağlık Örgütü: Çocuklarda astım oranları hızla artıyor

NO2 maddesi, parçacıklı madde, ozon ve karbonmonoksit ile beraber hava kirliliğini oluşturan maddeler arasında yer alıyor.

Bu maddeler bir araya gelince, solunum yolları için tehlike yaratarak astım ve diğer akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

Doktorlarca teşhis edilmiş astım vakaları, nüfus verileri, uydulardan ve yeryüzünden ölçülen NO2 oranlarını kullanan araştırmacılar, 18 yaşın altındakiler arasında trafik kirliliğine bağlı astım rakamlarına ulaştı.

Ancak düşük ve orta gelirli ülkelerde birçok vakanın teşhis edilemiyor olması nedeniyle, rakamlar çok daha yüksek olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocuklarda astım oranlarının 1950'li yıllardan beri hızla yükseldiğini söylüyor.

WHO, hava kirliliğine bağlı kalp hastalıkları, solunum enfeksiyonları ve felç gibi rahatsızlıkların 4,2 milyona yakın prematüre doğuma neden olduğunu belirtiyor.

Örgütün ortalama NO2 yoğunluğu için koyduğu sınır, yılda 40ug/m3 (milyarda 1 parça).

Ancak söz konusu araştırmaya göre, bu yoğunluğun WHO sınırının altında olduğu ülkeler de, en çok trafik kirliliğine bağlı astımlı çocuğun görüldüğü bölgeler arasında.