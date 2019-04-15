Finlandiya'da seçim: Aşırı sağcı parti ikinci, sosyal demokratlar 20 yıl sonra birinci

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SDP lideri Antti Rinne: Finlandiya'da en fazla desteği alan parti olduk

Finlandiya'da dün düzenlenen genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 17,7 oy alarak az farkla seçimi birinci sırada tamamladı.

İkinci sırada yüzde 17,5 oyla aşısı sağcı Gerçek Finler, üçüncü sırada ise yüzde 13,8 oyla Merkez Parti yer aldı.

SDP lideri Antti Rinne, 1999'dan beri ilk defa Finlandiya'nın en büyük partileri olduğunu vurguladı.

Seçimden önceki başbakan Juha Sipila'nın partisi Merkez Parti'nin oyları üçte birine düştü.

Yeşiller ve Sol İttifak ise oy oranlarını artırdı.

Ülkede son yüz yılda ilk defa bir parti yüzde 20'den fazla oy almayı başaramadı.

Seçime katılım oranı yüzde 72'de kaldı.

200 sandalyeli parlamentoda SDP'nin 40, Gerçek Finler'in ise 39 sandalyesi olması bekleniyor. Aşırı sağcı parti bu sonuçla sandalye sayısını bir artırmış olacak.

SDP nasıl birinci parti oldu?

SDP lideri Rinne'nin oy oranını artırmasının arkasındaki nedenlerden biri, emekli maaşını 1.400 eurodan 1.500 euroya çıkarma sözüydü. Rinne'ye göre 100 euroluk zam ile 55 bin emekli yoksulluktan kurtulacak.

Ülke nüfusunun yüzde 21,4'ü 65 yaş üzerinde. Avrupa'da bundan daha fazla yaşlı oranına sahip yalnızca Portekiz, Yunanistan ve İtalya bulunuyor.

Finlandiya yüzde 51,6'ya ulaşan gelir vergisi ile dünyada en yüksek gelir vergisi alan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin vergi idaresi ise 2017'de düzenlediği ankete dayanarak ülkenin yüzde 79'unun vergi miktarından memnun olduğunu söylüyor.